Sơn Tùng M-TP khuấy động hơn 10.000 khán giả tại Cần Thơ

"Diana Ice Fest – Lê hội âm nhạc mùa đông" là sự kiện tổng kết "Hành trình -5 độ C" Cool Fresh - món quà nhãn hàng Diana dành tặng tất cả bạn gái. Sau gần hai tháng, "Hành trình -5 độ C" đã đi qua 7 thành phố, thu hút sự tham gia của hơn 20.000 bạn trẻ khắp cả nước. Tại mỗi điểm dừng chân, sự kiện mang đến cho giới trẻ nói chung và các bạn gái nói riêng những trải nghiệm thú vị dưới cái lạnh -5 độ C trong không gian băng đăng lung linh, huyền ảo; cơ hội giao lưu cùng các nghệ sĩ đang được yêu thích nhất V-biz cùng "cơn mưa quà tặng" hấp dẫn.