Sơn Tùng M-TP khoe hình xăm khủng ở ngực trong buổi tổng duyệt

Trong lúc ngồi nghỉ, Sơn Tùng M-TP khoe khéo hình xăm khủng ở ngực. Dòng chữ 'Believe in yourself' như lời nhắc nhở nam ca sĩ luôn tin tưởng vào bản thân mình. Ngoài hình xăm này, Sơn Tùng còn sở hữu nhiều hình xăm khác trên cơ thể.