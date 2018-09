Sơn Tùng M-TP chiến thắng nhờ bài hát tặng quê hương

'The Remix – Hòa âm ánh sáng' do OPPO đồng hành ra đời ngay thời điểm chín muồi để EDM trở nên đại chúng hơn, cộng thêm việc chiêu mộ được những gương mặt đang hot nhất nhì showbiz như Đông Nhi, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Isaac 365.... – show truyền hình này nghiễm nhiên gây sốt và trở thành một món ngon lạ miệng cho người nghe nhạc. Không chỉ là một thương hiệu công nghệ, OPPO còn muốn đồng hành với các bạn trẻ để mang đến một sân chơi đẳng cấp và chuyên nghiệp tại The Remix 2015. Qua đó, tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng và mới mẻ, để lan truyền nguồn cảm hứng và tình yêu âm nhạc trong giới trẻ.