Sơn Tùng, Khởi My làm tour xuyên Việt

Hai ngôi sao trẻ sẽ cùng đứng chung sân khấu trong chuỗi chương trình dành cho các bạn sinh viên trên 8 tỉnh thành.

Quay lại sau thời gian tạm nghỉ ca hát, Sơn Tùng MTP đang sẵn sàng để “cháy” hết mình cùng các bạn sinh viên.

Từ sau loạt hit do chính mình tự sáng tác Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng M-TP trở thành cái tên gây sốt làng nhạc Việt với lượng fan hâm mộ khổng lồ. Quay lại sau hai tháng thử sức với điện ảnh trong bộ phim Chàng trai năm ấy, chàng ca sĩ tài năng Sơn Tùng hứa hẹn sẽ khuấy đảo không khí trên khắp các sân khấu lớn nhỏ cả nước.

Tài năng và hết mình trên sân khấu, Khởi My sẽ tiếp tục chinh phục các khán giả trẻ.

Không phải là một hiện tượng như Sơn Tùng nhưng Khởi My cũng là một trong các ca sĩ nữ có lượng fan đông đảo và được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Cô cũng là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ trẻ đa tài với vai trò MC cho Yeah1TV, giải Quán quân đầu tiên của Gương mặt thân quen hay giải Thí sinh được yêu thích nhất trong chương trình này.

Dàn sao Việt hứa hẹn sẽ mang đến những món quà bất ngờ cho các bạn sinh viên khắp cả nước

Từ tháng 8 đến tháng 10 này, Sơn Tùng M-TP và Khởi My sẽ cùng đồng hành trong chuỗi chương trình "Ngày hội Neo 3" do OPPO tổ chức. Đêm diễn đầu tiên tổ chức tại ký túc xá khu A, làng Đại học Thủ Đức. Ngoài Sơn Tùng M-TP và Khởi My, chương trình còn có sự tham gia của Bảo Thy, Dương Triệu Vũ, Cường Seven, Hằng Bingbong,Trịnh Thăng Bình, Minh Sang X-factor, Cường Seven và nhóm 365. Từ TP HCM, dàn sao nổi tiếng này sẽ đến Cần Thơ, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Hà Nội.

Bên cạnh các tiết mục ca nhạc đặc sắc với âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu, điểm hấp dẫn của chương trình còn ở những gian hàng trò chơi vui nhộn, với các phần thưởng.

Lịch trình "Ngày hội Neo 3"

Diễn ra chương trình trên cả nước 28.8

Tp. Hồ Chí Minh - Làng Đại Học Thủ Đức - khu A 6.9

Cần Thơ - Đại học Cần Thơ 13.9

Buôn Ma Thuột 20.9

Khánh Hòa - Quảng trường 2/4 27.9

Đà Nẵng - CV Biển Đông 4.10

Vinh - CV Trung Tâm 11.10

Hải Phòng - CVH Hữu Nghị Việt Tiệp 18.10

Hà Nội - Công viên Thống Nhất

Phương Thảo