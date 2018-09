Sơn Tùng hát kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhạc sĩ An Thuyên

Giọng ca Thái Bình nhận lời tham gia đêm nhạc 'Trăng' vào ngày 2/7 để bày tỏ tình cảm dành cho cố nhạc sĩ.

Nhân dịp ngày giỗ đầu của tác giả Ca dao em và tôi, gia đình An Thuyên quyết định tổ chức hai đêm nhạc tại Vinh (25/6) và chùa Bái Bính, Ninh Bình (ngày 2/7) để tưởng nhớ ông. Chương trình do nhạc sĩ An Hiếu, con trai An Thuyên làm giám đốc sản xuất và ca sĩ Bông Mai, con gái nhạc sĩ đảm nhận vai trò đạo diễn. Ngoài dàn ca sĩ quen thuộc như Thanh Lam, Tấn Minh..., chương trình gây tò mò khi có sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP.

Lý giải về việc mời ca sĩ gốc Thái Bình, ca sĩ Bông Mai cho biết, Sơn Tùng như một cậu học trò bướng bỉnh của ba cô, dù nam ca sĩ chưa một ngày được nhạc sĩ An Thuyên trực tiếp giảng dạy. "Cậu ấy từng dành sự tri ân cho ba tôi và việc tham gia đêm nhạc sắp tới là món quà cậu ấy tặng riêng cho ba tôi", cô nói.

Giọng ca 'Em của ngày hôm qua' xuất hiện tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 11/6. Anh và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vui vẻ trò chuyện với ca sĩ Bông Mai và nghệ sĩ Huyền Lâm - con gái và vợ cố nhạc sĩ An Thuyên.

Sơn Tùng cũng bày tỏ, chính nhạc sĩ An Thuyên là người tiếp thêm sức mạnh cho anh trong quãng thời gian 'tồi tệ' nhất. Thời điểm đó, anh vướng vào lùm xùm đạo nhạc ca khúc Chắc ai đó sẽ về và trở thành nhân vật bị 'vùi dập' trên khắp mặt báo. Anh kể: "Tôi bị bủa vây và tấn công bởi những đánh giá tiêu cực của truyền thông nên thực sự tôi không biết bản thân mình đúng hay sai. Đúng lúc ấy, nhạc sĩ An Thuyên đã gửi cho tôi lời động viên thông qua anh Quang Huy. Nó như một tia sáng khiến tôi có cảm giác mình không hề đơn độc. Tôi rất biết ơn nhạc sĩ An Thuyên vì đã quan tâm đến tôi với tư cách là một bậc tiền bối. Khi phía gia đình cố nhạc sĩ ngỏ lời tham gia đêm nhạc, tôi đã đồng ý ngay bởi đây là cách tôi thể hiện tấm lòng của mình".

Trước thắc mắc sẽ thể hiện ca khúc nào của An Thuyên trong đêm nhạc tại chùa Bái Đính vào ngày 2/7, Sơn Tùng xin được giữ bí mật đến phút chót. Anh thổ lộ, mình không đặt nặng vấn đề hát nhạc An Thuyên theo chuẩn quan điểm của mọi người mà sẽ trình bày theo đúng cảm xúc chân thành của bản thân.

Năm ngoái, ca sĩ Bông Mai và gia đình từng tổ chức thành công đêm nhạc Tan vào Hà Nội trong dịp kỷ niệm 100 ngày mất của cố nhạc sĩ An Thuyên. Lần này, nhân dịp giỗ đầu của ông, cô cũng muốn làm một điều gì đó đặc biệt để nhớ về ba mình. Bông Mai tâm sự, cô từng hụt hẫng tinh thần trong một thời gian dài vì sự ra đi đột ngột của ba. Tuy nhiên, chính những dự án dang dở mà ông từng ấp ủ đã trở thành động lực để cô nguôi ngoai đi nỗi buồn. Cô đã thành lập quỹ từ thiện mang chính tên nhạc sĩ An Thuyên. Vào năm ngoái, cô dùng số tiền bán vé chương trình Tan vào Hà Nội để tài trợ phẫu thuật tim cho bé Đỗ Hữu Lương (2 tuổi) vì bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, cô còn phát hành cuốn sách nhạc 'Tuyển tập các bài hát của nhạc sĩ Thanh Phúc' để tặng cho ông và ra mắt cuốn 'Tuyển tập bài hát thiếu nhi tập 2'. Bông Mai dự định sẽ tặng hai cuốn sách nhạc này cho trẻ em vùng cao để các bé học hát những ca khúc đúng với lứa tuổi của mình. Đây cũng là mong muốn của nhạc sĩ An Thuyên khi còn sống.

Cựu thành viên nhóm Con Gái và mẹ muốn làm hai đêm nhạc thật đặc biệt để nhớ về An Thuyên.

Nói về hai đêm nhạc tại Vinh và Ninh Bình, Bông Mai chia sẻ, show diễn tại Vinh vào ngày 25/6 có tựa đề Neo đậu bến quê là để linh hồn của ba cô được trở về quê hương mình và gặp gỡ những người bạn cũ. Chương trình sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ Quang Linh, Tấn Minh, Thành Lê, Đông Hùng, Đoàn nghệ thuật Quân khu 4.... Trong đêm nhạc, Bông Mai đã tìm được nhân vật đặc biệt để trò chuyện, đó là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu của ba mẹ cô.

Riêng show diễn ở chùa Bái Đính (Ninh Bình) vào ngày 2/7 có tên gọi Trăng, lại là đêm hội ngộ của Thanh Lam, Tấn Minh, Vân Khánh, Lan Anh, Phương Thảo, Oplus, nhóm PB Nation và đặc biệt là hai ca sĩ Văn Mai Hương và Sơn Tùng M-TP. Bông Mai cho rằng, chùa Bái Đính là nơi linh thiêng, giao thoa hoà hợp giữa đất và trời nên cô mong được gặp ba mình ở nơi đây. Ê kíp thực hiện đêm nhạc may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều đơn vị, thậm chí thầy trụ trì cùng 100 tăng ni, 200 Phật tử còn nhiệt tình tham gia một tiết mục kết hợp với các nghệ sĩ trong chương trình. Để thuận tiện cho khán giả đến chùa Bái Đính thưởng thức âm nhạc của An Thuyên, ca sĩ Bông Mai sẽ kết hợp với một số đơn vị để có những dịch vụ về xe đưa đón, lưu trú tại chùa.

Quỳnh Như