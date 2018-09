Sơn Ngọc Minh nối gót Hà Hồ với hình ảnh 'bụi'

Nam ca sĩ cũng xây dựng hình tượng mang hơi hướng miền viễn Tây.

Từ khi còn trong nhóm V.Music cho đến khi đã solo, Sơn Ngọc Minh thử sức với nhiều phong cách khác nhau, khi lịch lãm, lúc "bụi bặm". Lần này, nam ca sĩ mang đến hình ảnh phong trần có hơi hướng miền viễn Tây. Việc làm mới hình ảnh của Sơn Ngọc Minh góp phần giúp khán giả có cái nhìn tích cực về sự nỗ lực tìm tòi của anh. Bản thân anh cũng thử nghiệm để tìm cho mình con đường đi thích hợp nhất.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: Hoàng Phúc, stylist: Kye Nguyễn

Hình ảnh mới của Sơn Ngọc Minh được ê kíp dùng trong album Only you - sản phẩm mới nhất của nam ca sĩ sẽ ra mắt vào 1/12. Trong thời điểm ca sĩ trẻ ít dám phát hành album vì sợ lỗ, Sơn Ngọc Minh vẫn quyết định làm Music video collection như một cách lưu giữ kỷ niệm của mình với nghề ca hát. Album gồm 6 MV đã phát hành và hai ca khúc mới, trong đó có Đừng buồn tôi ơi của Nguyễn Hoàng Duy được Đỗ Hiếu hòa âm rất thời thượng.

Trong album, ca khúc chủ đề Only you có thể xem là hit của Sơn Ngọc Minh. Sau hai tháng ra mắt, bản pop pha trộn R&B này được nhiều khán giả yêu thích. Nam ca sĩ cũng xử lý điêu luyện hơn so với trước, với sự kết hợp ngẫu hứng cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Burin - đạo diễn Uyên Thư.

Việc ra album vào thời điểm này cũng để đánh dấu một năm Sơn Ngọc Minh hoạt động tích cực, có nhiều single được đầu tư nghiêm túc như Anh muốn yêu em lần nữa, Không thể quên em, Hòa nhịp đam mê, Mùa xuân trở về, Lời tỏ tình...

Sơn Ngọc Minh sắp sửa ra mắt album 'Only you' với sự thay đổi về hình ảnh, phong cách.

Sơn Ngọc Minh chia sẻ, trong anh luôn có tinh thần cầu tiến và ý chí học hỏi, trau dồi những kỹ năng thật vững chắc. Anh hy vọng khán giả nhìn thấy được những cố gắng và tiến bộ của mình để luôn yêu thương, ủng hộ.

Hân Quy