Son Dam Bi 'cháy' hết mình trên sân khấu Việt

Trong đêm chung kết 'Tìm kiếm đại sứ tài năng', khi Son Dam Bi cất lên những ca từ đầu tiên, các fan đã cùng hát và nhảy sôi động.

Không chỉ khiến khán giả mãn nhãn bởi phần vũ đạo điêu luyện, đẹp mắt, Son Dam Bi còn ghi điểm bởi giọng hát khỏe khoắn, ngoại hình cuốn hút. Đến Việt Nam với vai trò là thành viên ban giám khảo, đồng thời trình diễn 2 ca khúc hit Crazy và Saturday Night, Son Dam Bi đã cháy hết mình trên sân khấu. Nhận xét về chương trình, Son Dam Bi cho biết: “Đêm liveshow rất hay và các thí sinh trình diễn rất chuyên nghiệp”.

Sự xuất hiện của Son Dam Bi làm cả khán đài reo hò không ngớt.

Ngoài tiết mục của Son Dam Bi, đêm liveshow chung kết diễn ra vào tối ngày 12/1 là buổi tiệc âm nhạc khi không chỉ thí sinh mà các giám khảo lẫn khách mời đều mang đến những màn biểu diễn bùng nổ. Với tiết mục mở màn ấn tượng, top 6 của cuộc thi đã khiến khán phòng "vỡ tung" khi cùng nhau hòa giọng trong ca khúc chủ đề Ngôi sao tỏa sáng. Đây là sáng tác của nhạc sĩ kiêm giám khảo Nguyễn Hải Phong viết riêng cho chương trình. Sự xuất hiện của giám khảo Minh Hằng ở đoạn cuối ca khúc khiến khán giả phấn khích. Các bạn trẻ liên tục hò reo, dành những tràng pháo tay không ngớt cho vị giám khảo xinh đẹp này. Minh Hằng đã dành tặng riêng khán giả ca khúc Show me – một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Trong bộ trang phục ánh vàng được tạo khối nổi bật, "bé Heo" khéo léo khoe vũ đạo khỏe khoắn cùng thân hình gợi cảm.

Minh Hằng đã có tiết mục sôi động tại liveshow.

Ngoài Son Dam Bi, Minh Hằng, đêm chung kết còn có sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh - nam ca sĩ trẻ đang được yêu thích. Chọn thể hiện lại bản hit đình đám Chờ ngày mưa tan, Noo thu hút khán giả với giọng hát truyền cảm, phong cách thời trang ấn tượng.

Không chỉ dàn sao tên tuổi, đêm chung kết “Tìm kiếm địa sứ tài năng Mr & Ms O'Star” còn chứng kiến sự bùng nổ của 6 thí sinh tài năng nhất cuộc thi: Việt My, Tiến Đạt, Quốc Bảo, Cẩm Tú, Bảo Kỳ và Yến My. Dù trình diễn đầu tiên nhưng thí sinh Việt My tỏ ra rất tự tin khi thể hiện ca khúc Chàng trai bí mật. Tiết mục được Nguyễn Hải Phong đánh giá là tiến bộ hơn trước rất nhiều.

Top 6 đã có những tiết mục xuất sắc tại vòng chung kết.

Là chàng trai quen thuộc với những bản ballad nhẹ nhàng bên cây đàn ghita, chàng hotboy Tiến Đạt khiến giám khảo lẫn khán giả bất ngờ khi biết cách lấy lòng khán giả bằng khả năng đọc Rap cực chuẩn khi trình bày ca khúc Người nào đó. Tiến Đạt “lột xác” trở thành anh chàng mạnh mẽ, cá tính, có phần nổi loạn với động tác vũ đạo mạnh mẽ, làm giám khảo Nguyễn Hải Phong phải thốt lên: “Phần vũ đạo của em rất tốt. Sao em không cho chúng tôi thấy sớm hơn”. Giám khảo Son Dam Bi tỏ ra rất phấn khích trước tiết mục này, cô dùng từ “hoàn hảo” để nhận xét về cách chọn bài lẫn vũ đạo của chàng trai 17 tuổi.

Sở hữu ngoại hình sáng, giọng hát trầm ấm, Quốc Bảo là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị quán quân. Tuy nhiên, màn biểu diễn của anh không được giám khảo đánh giá cao bởi ca khúc Chơi vơi tôi ru tôi không phù hợp với chất giọng. Với thế mạnh của giọng hát khỏe khắn, Cẩm Tú khiến khán phòng bùng nổ khi thể hiện ca khúc Người đừng níu kéo và được Son Dam Bi không ngớt lời khen ngợi: “Tôi thấy được đam mê, nỗ lực hết mình của em”. Riêng Bảo Kỳ, vẫn trung thành với phong cách nghệ sĩ quen thuộc, anh chàng thể hiện ca khúc Nhiệt huyết theo phong cách mộc mạc với sự hỗ trợ của trống và guitar bass. Tiết mục được Minh Hằng khen biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ.

Tiến Đạt và Yến My đoạt giải Mr & Ms O’Star.

Trong khi các thí sinh khác trung thành với một ca khúc thì Yến My thể hiện sự đột phá khi thể hiện bản mash-up Đừng ngồi yên trong bóng tối và Xinh. Phong cách sôi nổi, giọng hát khỏe khắn, linh hoạt trên sân khấu của Yến My nhận được “cơn mưa lời khen” từ bộ ba giám khảo. Giám khảo nổi tiếng khó tính Nguyễn Hải Phong cũng dành cho Yến My những lời “có cánh”: “Mỗi lần em xuất hiện trên sân khấu, tôi có cảm giác rất yên tâm. Tôi tin chắc rằng em sẽ làm được. Em có tố chất của một nghệ sĩ chuyên nghiệp”.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất của cuộc thi thuộc về 2 thí sinh nhỏ tuổi Tiến Đạt và Yến My. Với chiến thắng này, Tiến Đạt và Yến My, mỗi người sẽ nhận được 1 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng; 1 khóa học chuyên môn ở Hàn Quốc trị giá 200 triệu đồng; hợp đồng 2 năm làm đại sứ nhãn hàng O'Star; cơ hội làm VJ khách mời trên YAN TV. Xếp vị trí thứ hai là cặp đôi Bảo Kỳ - Cẩm Tú và vị trí còn lại thuộc về Quốc Bảo - Việt My.

Thảo Nhi