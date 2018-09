'Soái ca' Gia Khiêm khiến khán giả 'phát điên' vì hát hay, nhảy đẹp

Thiên Tùng chọn bài hát tiếng Anh 'See you again' với phần đọc rap khó. Tiết mục của thí sinh nhí khiến Văn Mai Hương tự hào. Cô biết Thiên Tùng lúc còn nhỏ và mỗi lần gặp, cậu bé lại có sự thay đổi. Tối nay, không chỉ hát mà phần rap của cậu bé đều chắc chắn. Tóc Tiên lại thấy Thiên Tùng như 'ca sĩ', chứ không phải thí sinh đang đi thi. Cậu bé đã hát với tất cả tâm hồn và niềm đam mê âm nhạc. Tóc Tiên cũng đánh giá, Thiên Tùng là người kỹ càng trong việc lựa chọn bài hát. (xem video)