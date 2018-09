So Ji Sub xuất hiện làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lần đầu tiên được đứng cạnh nam thần mình yêu mến với cự ly rất gần, người đẹp Quỳnh Thư đã không bỏ lỡ cơ hội để selfie cùng nam diễn viên. So Ji Sub sinh năm 1977, được biết đến rộng rãi tại Việt Nam với vai diễn trong phim truyền hình "Giày thủy tinh". Sau thành công lớn này, anh tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác ở Hàn Quốc, như vai chính trong series "I'm Sorry, I Love You" (2004), "Cain and Abel" (2009), "Phantom" (2012), "Master's Sun" (2013), phim "Rough Cut" (2008). Anh còn là một ca sĩ hip hop.