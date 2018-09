Siêu mẫu Diệu Huyền sinh con gái đầu lòng

Nàng công chúa nhỏ chào đời vào đêm 2/6, nặng 3,2kg và được mẹ đặt tên là Băng Vy.

Trên trang cá nhân sáng nay, Diệu Huyền đã tiết lộ hình ảnh đầu tiên về con gái với dòng chú thích "Finnally... Welcome to new world baby girl! Momy love u!" (Tạm dịch: Cuối cùng, chào mừng con gái đã đến với thế giới. Mẹ yêu con!".

Hình ảnh đầu tiên về con gái mới chào đời được Diệu Huyền đăng tải trên trang cá nhân.

Chia sẻ với báo giới, siêu mẫu cho biết, cô nhập viện sinh con vào sáng 2/6 và chuyển dạ lúc 23h đêm. Em bé ra đời sớm hơn so với dự kiến khoảng 2 tuần. Vì sinh thường nên Diệu Huyền đã chịu đựng cơn đau đẻ rất dữ dội. Tuy nhiên, cô đã rơi nước mắt hạnh phúc khi con gái chào đời một cách khỏe mạnh. Nàng công chúa nhỏ nặng 3,2 kg, được mẹ đặt tên là Băng Vy (tên tiếng Anh là Heidi Đặng).

Suốt quá trình nhập viện và sinh con, Diệu Huyền được bố mẹ và người thân ở bên chăm sóc. Sau khi ổn định sức khỏe, cô dự định sẽ đưa con gái về Vũng Tàu để ở gần gia đình.

Siêu mẫu làm mẹ đơn thân và kiên quyết không cho bạn trai nhận con.

Giải bạc Siêu mẫu 2012 công khai chuyện sắp làm mẹ khi vác bụng bầu hơn 5 tháng tham gia một sự kiện hồi tháng 2. Cô không tiết lộ về cha đẻ của con mình và tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân. Cô từng tâm sự, người bạn trai đã không còn quan tâm đến cô từ lúc cô thông báo chuyện mang bầu. Cô coi như người đó không tồn tại và sẽ không bao giờ cho phép người đó nhận con.

Thời gian mang thai, Diệu Huyền khá vất vả vì lủi thủi sống một mình ở Sài Gòn mà không có người thân ở bên. Dù rất tủi thân nhưng cô động viên mình mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô tăng hơn 18kg nhưng thân hình vẫn rất gọn gàng.

Hiện tại, Diệu Huyền tạm ngừng mọi hoạt động để chăm con gái. Khi em bé đủ cứng cáp và cô lấy lại vóc dáng thon thả, cô sẽ tái xuất nghệ thuật.

Quỳnh Như