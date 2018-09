Sĩ Thanh được hot boy săn sóc

Trong MV mới 'Don't want you', Sĩ Thanh mời các bạn diễn trong phim 'Chiến dịch chống ế 2' như Hiếu Nguyễn, Minh Anh, La Thành, Yaya Trương Nhi và Lý Bình cùng tham gia như món quà tặng người hâm mộ. Tất cả diễn viên đều rất nhiệt tình, đặc biệt là Lý Bình. Sĩ Thanh và hot boy có nhiều cử chỉ tình cảm trong quá trình quay. Nữ ca sĩ tự tay make up cho Lý Bình mỗi khi đến cảnh quay của anh.