Sĩ Thanh đau khổ vì bị phản bội trong MV mới

Giọng ca 'Oh my chuối' chia sẻ, cô muốn diễn tả tâm trạng và sự dại khờ của người phụ nữ khi yêu. 'Tôi luôn yêu chân thành bằng cả trái tim, dù cho có thể bị phụ bạc. Tôi tin những người không may mắn trong tình yêu rồi cũng tìm được một nửa đích thực của mình', nữ ca sĩ nói.