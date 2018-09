Shim Eun Kyung sang Việt Nam gặp Miu Lê

Nữ chính phiên gốc bản gốc 'Em là bà nội của anh' sẽ có buổi giao lưu với Miu Lê và khán giả Việt Nam.

Shim Eun Kyung, ngôi sao đang nổi của màn ảnh xứ sở kim chi sẽ sang Việt Nam để tham gia sự kiện Bà nội Việt - Hàn hội ngộ vào ngày 9/12 tại Hà Nội và 10/12 tại TP HCM. Theo lịch trình, cô và đạo diễn Hwan Dong Hyeok của phim Miss Granny (bản gốc Em là bà nội của anh) sẽ gặp gỡ và giao lưu với Miu Lê, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh để chia sẻ về quá trình làm phim và vai diễn tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp của mình.

Shim Eun Kyung trong 'Miss Granny' (Ngoại già tuổi đôi mươi).

Chia sẻ cảm xúc sắp sang Việt Nam, Shim Eun Kyung cho biết, Miss Granny là bộ phim rất có ý nghĩa với cô. Khi biết Việt Nam thực hiện lại bộ phim này cô đã rất vui và mong đợi, không biết tác phẩm sẽ như thế nào. Sau khi xem trailer, cô ấn tượng với diễn xuất của Miu Lê. Cô có cảm giác rằng, Em là bộ bà nội của anh sẽ đánh dấu tên tuổi của Miu Lê như phiên bản gốc đã mang lại thành công cho cô. Shim Eun Kyung mong đợi đến ngày được gặp Miu Lê và xem bản Việt của Miss Granny.

Không có gương mặt quá xinh đẹp nhưng Shim Eun Kyung lại được khán giả xứ kim chi yêu mến nhờ khả năng diễn xuất.

Shim Eun Kyung sinh năm 1994, gia nhập làng giải trí từ năm 9 tuổi khi xuất hiện trong phim truyền hình The woman who wants to marry (2004). Với năng khiếu diễn xuất tự nhiên, cô được các đạo diễn ưu ái mời đóng vai thời thơ ấu của các nhân vật chính phim Hwang Jin Yi, The Legend, Women of the sun, The Great mechant.. Tuy nhiên, Shim Eun Kyung chỉ thực sự tỏa sáng khi tham gia Sunny (2011), bộ phim điện ảnh thu hút hơn 7 triệu lượt người xem và giành nhiều giải thưởng tại Hàn Quốc. Vào năm ngoái, cô tiếp tục gây sức hút khi đóng vai bà lão 70 tuổi nhờ phép màu đã trở lại làm cô gái 20 tuổi trẻ trung, yêu đời trong Miss Granny. Tác phẩm đạt hơn 8 triệu lượt người xem và mang lại cho cô các giải Nữ viễn viên xuất sắc tại Chunsa Film Art Award, Baeksang Art Awards...

Q.N.