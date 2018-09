Sevinch hát hay làm Dương Khắc Linh... vỡ trứng

Cô gái nhỏ tuổi nhất cuộc thi Nguyễn Thanh Thảo My mang đến ca khúc 'Ngôi sao trong đêm'. Cô gái 16 tuổi có giọng hát dày, nhiều cảm xúc với cách xử lý tinh tế. Dương Khắc Linh khen đoạn điệp khúc Thảo My hát hay, nhưng anh thấy đoạn đầu hơi run. Mr. Đàm thì đánh giá nốt thấp của giọng ca trẻ này nghe rất đặc biệt và dễ để nhận ra cô. Hồ Quỳnh Hương đồng cảm với việc Thảo My còn trẻ, chưa nhiều trải nghiệm nên khó đòi hỏi sự 'cháy' hết mình, nhưng chị thấy ở cô gái này nhiều điều bí ẩn khi sở hữu giọng ca trời phú. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đánh giá, Thảo My hừng hực lửa trong con người vì còn rất trẻ mà không cần phải cố tỏ ra điều đó. Bốn giám khảo đều chọn Thảo My vào 'ghế nóng' (xem video).