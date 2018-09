Sau tiết lộ yêu Hoài Linh, Hà My được anh tặng bài hát '10 năm tình cũ'

Hoài Linh mong nữ ca sĩ phải cố gắng để không phụ lòng anh.

Hoài Linh yêu cầu bài hát tặng Hà My

Tối 10/4 tới, tập 8 Tình Bolero hoan ca với chủ đề Nhạc theo yêu cầu sẽ lên sóng. Đây là đêm mà các nghệ sĩ thể hiện những ca khúc do khán giả yêu cầu. Sau khi chương trình thông báo về chủ đề này, rất nhiều khán giả đã gửi thư yêu cầu nữ ca sĩ Hà My hát tặng. Đặc biệt, có một khán giả đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã nhờ chương trình gửi tặng Hà My một món quà - ca khúc Mười năm tình cũ. Anh nhắn: “Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng phụ lòng anh Bốn đó!”.

Hoài Linh vẫn rất thương quý Hà My.

Hoài Linh chính là mối tình đầu của Hà My khi chị mới 14 tuổi. Cách đây không lâu, khi Hà My úp mở về mối quan hệ tình cảm với Hoài Linh, chị đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ và xem đó chỉ là chuyện quá khứ, song không ít khán giả cho rằng Hà My đang dựa vào chuyện cũ để PR, dù chị không phải là người cố tình gợi lại cái tên Hoài Linh. Trong cuộc trò chuyện với Ngoisao.net, Hà My đã khóc rất nhiều và kể, Hoài Linh gọi điện thoại cho chị vào đúng tối 8/3, không trách cứ gì vì chuyện họ từng yêu nhau là thật. Thấy Hà My trở lại showbiz, anh rất vui và mong chị tiếp tục "rần rần".

Họ từng yêu nhau khi Hà My mới 14 tuổi.

Trong chương trình, ca sĩ Vi Thảo là người thể hiện Mười năm tình cũ, thay Hoài Linh gửi đến người yêu một thời. Ca khúc này của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, được sáng tác vào năm 1985 và là một hiện tượng lúc bấy giờ khi các ca sĩ, các hãng băng đĩa đều mong muốn thu âm. Danh ca Vũ Khanh - một trong 3 giám khảo của Tình Bolero hoan ca tuần này cũng là một trong hai người được thu âm ca khúc đầu tiên. Vũ Khanh chia sẻ: “Đây là bản nhạc mà lúc mới sáng tác có hơn 40 - 50 ca sĩ tranh nhau hát, tôi may mắn được ưu tiên hát thứ hai chỉ sau danh ca Lệ Thu (thu vào năm 1986). Nhưng tiếc là hát xong không được phát hành vì lúc đó tôi chưa đủ khả năng hát”.

Ca sĩ Vi Thảo hát 'Mười năm tình cũ', thay Hoài Linh tặng cho Hà My.

Ở tập 8, khán giả còn được gặp lại Hà My. Chị sẽ song ca Hoa mười giờ cùng Ngọc Sơn. Ca khúc của nhạc sĩ Đài Phương Trang được Hà My hát cùng "ông hoàng nhạc sến" cách đây 28 năm. Nhiều năm không gặp, nhưng Ngọc Sơn luôn ủng hộ cho bạn diễn ăn ý một thời.

Hà My và Ngọc Sơn là đôi song ca nổi tiếng cách đây 28 năm.

Ngọc Sơn tái hợp Hà My

Tập 8 phát sóng lúc 21h thứ hai 10/4 trên kênh THVL1. Đây cũng là tập quyết định 1 nghệ sĩ nữa sẽ phải dừng chân.

