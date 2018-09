Sau tiết lộ từng yêu nhau, video cũ của Hoài Linh - Hà My bị 'khai quật'

Một số MV cũ của cặp đôi được khán giả lục tìm và chia sẻ.

Cách đây không lâu, ca sĩ Hà My bất ngờ tiết lộ chị và danh hài Hoài Linh từng yêu nhau. Khi đó, Hà My chưa đầy 20 tuổi, còn Hoài Linh đã có vợ. Tuy nhiên, do tình cảm vợ chồng nam danh hài bị trục trặc, nên thời điểm đó khi về nước anh có tình cảm với Hà My. Mối tình giữa Hoài Linh và Hà My rất trong sáng, chỉ mới dừng lại ở cái nắm tay, cái hôn nhẹ lên má. Khi ấy, họ phải lòng người kia vì cảm mến tài năng của nhau. Đến tận sau này khi gặp lại tình cũ, Hà My vẫn thấy thổn thức. Song, chị luôn chôn giấu trong lòng tình cảm này, vì mỗi người đều đã có cuộc sống riêng.

Hình ảnh Hà My và 'tình cũ' Hoài Linh trong video 'Thương nhau lý tơ hồng 2'.

Từ khi Hà My chia sẻ câu chuyện này, khán giả đã lục tìm lại những video cũ của chị, quay từ mười mấy năm trước. Trong đó, có một số bài Hà My từng quay chung với Hoài Linh như Thương nhau lý tơ hồng, Làm dâu miệt vườn... Cả hai hát và diễn rất ăn ý.

Làm dâu miệt vườn - Hoài Linh ft Hà My MV 'Làm dâu miệt vườn' - Hoài Linh ft Hà My Thương nhau lý tơ hồng 2 - Hoài Linh ft Hà My MV 'Thương nhau lý tơ hồng 2' - Hoài Linh ft Hà My Mùa xuân chúc nhau - Hoài Linh ft Hà My MV 'Mùa xuân chúc nhau' - Hoài Linh ft Hà My Cho vừa lòng em - Hoài Linh, Hà My, Dương Ngọc Thái Tiết mục 'Cho vừa lòng em' - Hoài Linh, Hà My hợp diễn cùng Dương Ngọc Thái