Sau khi chia tay Linh Chi, Lâm Vinh Hải vùi đầu vào công việc

Dù thử sức với lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy nhưng quán quân 'So you think you can dance' khẳng định đam mê lớn nhất của anh vẫn là nhảy múa. Mỗi ngày anh đều tập luyện để trau dồi, học thêm các động tác vũ đạo mới.