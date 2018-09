Sau 'Anh không đòi quà', Only C hát về món phở

MV 'Phở' của nam ca sĩ rất vui nhộn, hài hước.

Cách đây hai năm, Only C "làm mưa làm gió" với MV Anh không đòi quà khi ca khúc trở thành bài hát được phát ở khắp nơi. Mới đây, nhạc sĩ - ca sĩ này được mời thực hiện ca khúc chính cho phim điện ảnh Kungfu Phở. Trước ngày phim ra rạp 12/8, Only C tung MV ca khúc chủ đề mang tên Phở, thuộc thể loại EDM sôi động nhưng rất hài hước.

Only C (phải) và ca sĩ trẻ Lou Hoàng trong MV 'Phở'.

Trong MV, Only C và ca sĩ trẻ Lou Hoàng hóa thân thành hai ông chủ kiêm phục vụ tiệm phở. Họ có phong cách thời trang và đầu tóc ngổ ngáo, vừa mời khách thưởng thức phở, vừa chia sẻ cách chế biến một tô phở như thế nào. Only C và Lou Hoàng còn thể hiện khả năng thái thịt, nấu phở như một đầu bếp thực thụ.

Đặc biệt, hai khách mời của MV là diễn viên Linh Sơn, Phúc Béo trong phim Kungfu Phở. Họ mang đến hình ảnh rất hài hước khi cùng thi tài ăn phở, nhưng sau đó... co giò bỏ chạy vì thấy hóa đơn tính tiền vượt quá số tiền họ có.

Điểm nhấn trong video là màn vũ đạo thể hiện cách ăn phở. Hai ca sĩ và các diễn viên tham gia sẽ làm người xem bật cười vì các hành động ăn phở biến tấu rất dễ thương (xem video).

Phở là ca khúc đầu tiên nói về món ăn đậm đà bản sắc Việt. Ê kíp thực hiện mong nó sẽ trở thành cầu nối đến với những ai yêu thích ẩm thực truyền thống. Riêng Only C hy vọng Phở trở thành bài hit mới của anh trong thời gian sắp tới.

