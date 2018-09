Sao Việt phản ứng gay gắt về talkshow của Thùy Minh

Ca sĩ Phương Thanh, MC Tùng Leo... đều không đồng tình với cách chê bai nghệ sĩ bằng lời nói thiếu văn hóa.

Sau khi Hoa hậu Thu Thảo lên tiếng, Đông Nhi phản ứng trước những câu bình phẩm thô tục về mình, hàng loạt nghệ sĩ Việt đều bày tỏ quan điểm cá nhân xung quanh talkshow Những kẻ lắm lời của MC Thùy Minh, stylist Lê Minh Ngọc và cây viết trẻ Nguyễn Ngọc Thạch.

Ca sĩ Trang Pháp bức xúc về cách ê kíp talkshow bàn luận các nghệ sĩ bằng ngôn từ thiếu tôn trọng. Cô ủng hộ ý kiến của Hoa hậu Thu Thảo: "Tội nghiệp thần tiên tỉ tỉ, nói một câu lịch sự lại bị 'đáp' lại bằng vài điều khó nghe. Làm show thì chắc cũng nên hiểu rằng: Châm biếm là cả một nghệ thuật. Không phải cứ 'bốp chát', dùng những lời thô kệch, thiếu tế nhị thì là châm biếm. Châm biếm để mang đến tiếng cười còn khó hơn. Muốn châm biếm để mang tiếng cười thì không chỉ cần có cái miệng, mà quan trọng hơn là cái đầu... Nếu bạn đủ hiểu biết, đủ tài giỏi, đủ thông minh, đủ khiếu hài hước, đủ sự tế nhị, đủ sự nhạy cảm, và trên hết là đủ 'tầm' thì hẵng châm biếm... Bởi nếu không người làm trò cười cho thiên hạ sẽ là chính bạn. Well... If you wanna 'bitch', make sure you know what are bitching about... And if you wanna be a bitch, don't be a cheap one".

Ca sĩ Phương Thanh lại hóm hỉnh chia sẻ link bài viết về talkshow Những kẻ lắm lời với dòng 'thách đố' rằng, hôm nào chương trình hãy cho chị 'lên sóng' xem sao. Theo 'chị Chanh': "Chửi nó cũng có cái hài hước để nó còn có cái tình. Chửi nó cũng phải có cái đẳng cấp. Chửi nó cũng phải có cái duyên. Chửi nó cũng có cái hậu. Chửi nó phải hay, chửi không hay... bạn bè kết nối rai rai nó chửi lại mình. Lúc đó mới biết lắm lời hơn ai".

Riêng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ, việc talkshow của MC Thùy Minh ra đời là do nhu cầu của khán giả. Anh phân tích: "Có cung thì có cầu. Có người thích hóng chuyện, thích nghe kể xấu người khác, thích cảm giác hả hê khi lăng nhục người khác thì mới có chương trình như vậy, mới có lượt view cao vậy. Thật ra, quyền nói là của tất cả mọi người, không ai cấm được. Nói với tư cách cá nhân của người bình dân, hay với vai diễn 'những kẻ già mồm', hay nói với tư cách của một người đồng nghiệp cùng hoạt động trong nghệ thuật nó khác nhau rất nhiều. Phê phán, nói thẳng, nói thật khác với chê bai, dè bỉu rồi đùa cợt khiếm nhã. Đó là lựa chọn của mỗi người vì mỗi người có trình độ nhận thức, tư cách nghề nghiệp và tư cách đạo đức khác nhau. Nếu chúng ta không ở cùng mức độ nhận thức như vậy, chúng ta có thể lựa chọn không xem, không quan tâm. Thế thôi!".

Tác giả của Vầng trăng khóc thấy tội cho những đứa trẻ lỡ xem chương trình này vì nó được phát dễ dài trên Youtube. Talkshow không mang lại giá trị văn hóa gì cho khán giả trẻ ngoài sự 'tọc mạch'. Anh kết luận: "Bản thân tớ chỉ thấy hài hước một điều. Tuyên bố nói thẳng nói thật nhưng lại không dám đụng chạm đến một số người".

MC Tùng Leo cũng thể hiện thái độ gay gắt trên trang cá nhân. Anh cho rằng, lời nói không mất tiền mua và thể hiện sự tự do, bản lĩnh. Tuy nhiên, lời nói có thể gây tổn thương, nhiều hoặc ít, vô tình hay cố ý, chủ động hoặc giả vờ bị động. Anh bức xúc: "Đừng biện minh cho điều đó bằng biểu tượng 'tự do ngôn luận'. Hãy nhìn thẳng: lời nói, một khi đã có chủ đích, thì không thể nói là không nghĩ đến tổn thương cho người khác. Gây tổn thương một cách vô tình đã là không nên. Đằng này, sao nỡ sống với nhau như thế? Đừng vỗ ngực rằng không quan tâm người khác nghĩ gì. Bất cứ mục đích gì, lợi nhuận gì dựa trên sự đau lòng của con người cũng đều là thất đức. Cũng đừng đổ tội ác đó cho lối sống thẳng thắn, hiện đại. Hãy tự nhìn lấy chính số phận mình mà thương mình. Thương thêm người thân mình. Rồi từ đó mà thương thêm cuộc sống. Con người, đang dần sống rất nhẫn tâm. Cũng từ việc vô tâm nói mà ra cả. Là người Á đông, nên tin vào nhân - quả".

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh dành một bài viết dài bàn về mặt tiêu cực của talkshow 'tán phét'. Chân dài cho biết, từ bé, cô được ông bà dạy rằng, tuyệt đối không được lấy khiếm khuyết của người khuyết tật để chê bai, hay chỉ ra nhược điểm của người khác để chê cười ngạo nghễ. Con người phải có lòng cảm thông, bao dung với những người xung quanh mình. "Đó là lý do vì sao tôi cho rằng, chat show' của những người ngồi tán phét vô thưởng vô phạt về ai mặc gì xấu, ai yêu ai, ai bỏ ai… không thể được coi là một chương trình văn hoá. Bởi đó không phải là văn hoá, nếu có, là văn hoá chế nhạo, văn hoá chê cười, văn hoá làm tiền, trên những sai sót của người khác. Nó không mang lại bất kỳ giá trị tích cực nào cho cuộc sống hiện đại, ngoài việc giúp một số thành phần 'ăn không ngồi rồi' cảm thấy được giải trí, cảm thấy mình có vẻ tốt đẹp hơn, khi có thể cười nhạo người khác", cô chia sẻ.

Ở nước ngoài, bên cạnh các talkshow nghiêm túc, có tầm ảnh hưởng lớn như Oprah Winfrey Show (Mỹ), The Ellen Show (Mỹ), Graham Norton (Anh)... vẫn có những Trash TV (TV rác rưởi). Ở đó, khách mời, khán giả tố cáo nhau vì ngoại tình, đánh nhau trên sân khấu hoặc ngồi bình luận ngôi sao nào mặc xấu, yêu ai, bỏ ai, làm gì ở chốn công cộng... Các show này chiếu trong khung giờ riêng cho đối tượng thất nghiệp. Họ giải trí bằng cách tọc mạch vào cuộc sống của người khác để thấy rằng, mình không đơn độc. Bản thân Hà Anh không bao giờ xem các Trash TV vì nó nhảm, không có giá trị tích cực.

Với riêng talkshow Những kẻ lắm lời, Hà Anh đều quen biết và quý mến bộ ba MC Thùy Minh, stylist Lê Minh Ngọc và cây viết trẻ Ngọc Thạch. Cô lấy làm tiếc khi không ủng hộ chương trình của họ. Hà Anh đã xem một số tập của talkshow để cho mình cái nhìn công tâm. "Tôi nghĩ họ đã chọn nhầm chương trình để thể hiện quan điểm và chuyên môn của mình. Tôi hy vọng rằng với sự hoạt ngôn, trẻ trung của họ, họ có thể làm nhiều thứ hơn để giúp xây dựng văn hoá, định hướng văn hoá, giải trí cho những người trẻ. Thay vào đó, những ngôn ngữ như 'hèn, đái, đái dầm, nhìn cái mặt hết muốn chấm điểm….', tôi nghĩ rằng đây chính là sự đi xuống của văn hoá và ngôn ngữ, nhân danh 'cá tính' và 'nói thẳng, nói thật'. Tôi nghĩ với những người như họ, được ăn học, nuôi dậy đàng hoàng, có nghề nghiệp chuyên môn chứ không phải không, việc uốn lưỡi để chọn ra những từ ngữ, dù là để chỉ trích, cũng thừa sức có thể văn hoá hơn".

