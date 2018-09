Sao Việt mừng sinh nhật 11 tuổi báo Ngôi Sao

Siêu mẫu Thanh Hằng và nhiều nghệ sĩ khác thay cover Facebook, quay clip thể hiện tình cảm dành cho tờ báo.

Hôm nay (20/4) báo điện tử Ngoisao.net tròn 11 tuổi. Với 11 năm phát triển, trải qua nhiều khó khăn, tờ báo ngày một nỗ lực để phấn đấu trở thành trang báo giải trí uy tín về giới sao, được các nghệ sĩ và độc giả tin tưởng. Từ khi ra đời đến nay, Ngoisao.net luôn hoạt động theo theo mục tiêu: đưa tin nhanh, chính xác, trung thực, phong phú về đời sống giới sao trong nước và quốc tế, giúp công chúng phần nào hiểu hơn về chân dung những thần tượng họ yêu mến.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 11 của Ngoisao.net, nhiều sao Việt đã đồng loạt thay avatar, cover Facebook có hình logo của báo. Họ còn chia sẻ tình cảm dành và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến tờ báo.

Siêu mẫu Thanh Hằng đổi cover trang cá nhân có hình logo sinh nhật báo.

Siêu mẫu Thanh Hằng thay cover Facebook cá nhân với hình logo của Ngôi Sao. Cô tâm sự, mình là độc giả trung thành, thậm chí còn có mối quan hệ rất thân thiết với đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Thanh Hằng từng đoạt giải 'Mỹ nhân của năm 2014' do độc giả của báo bình chọn. Sinh nhật Ngoisao.net, cô chúc tờ báo luôn có được niềm tin ở mọi người.

Cặp đôi Văn Anh - Tú Vi chúc cho báo luôn thành công và có được sự yêu mến nhiều hơn nữa của độc giả và ngày càng lớn mạnh cũng như luôn là tờ báo có ý nghĩa đối với giới văn nghệ sĩ.

Hoa hậu Diễm Hương nói rằng cô là một độc giả trung thành của Ngoisao.net. Cô chúc cho tờ báo ngày càng có được niềm tin ở mọi người.

Người mẫu Anh Thư cũng rất gắn bó với Ngoisao.net. Cô tâm sự, mỗi ngày truy cập không biết bao nhiêu lần vào tờ báo để đọc tin tức. Sinh nhật 11 tuổi, Anh Thư chúc cho tờ báo ngày càng thành công hơn nữa.

Người mẫu Ngọc Trinh chúc tờ báo luôn là người bạn đồng hành tin cậy của độc giả.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ trên Facebook: "11 năm đồng hành, chứng kiến biết bao sự đổi thay của ngành giải trí trong và ngoài nước. Chúc mừng sinh nhật báo Ngoisao.net. Có một sự trùng hợp nhẹ là sinh nhật 11 năm của Ngoisao.net lại trùng với ngày khai trương của mình".

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy chia sẻ link bài Ngoisao.net tròn 11 tuổi trên trang cá nhân, kèm theo chú thích: "Tui tưởng chỉ có mình sinh nhật hoành tráng, ai ngờ bạn tổ chức sinh nhật còn hoàng tráng hơn nữa là sao. Chúc sinh nhật mà còn nhận quà nữa. Thấy bạn sinh nhật. Thế là thay avatar chúc mừng luôn".

Á hậu Huyền My: "Chúc Ngoisao.net có một sinh nhật trẻ, khỏe và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cám ơn tờ báo đã luôn yêu quý và dành sự quan tâm cho Huyền My. Hy vọng những sinh nhật những năm sau, tờ báo cũng sẽ luôn yêu mến Huyền My như thế, thậm chí nhiều hơn nữa". (xem video)

Người mẫu Minh Triệu: "Chúc mừng báo Ngoisao.net bước sang sinh nhật thứ 11. Liền kề sinh nhật mình luôn".

Người mẫu Ngọc Quyên: "Chúc báo ngày càng phát triển, thành công và có nhiều bài viết hay để gửi đến độc giả.

Người mẫu Trà Ngọc Hằng: "Chúc mừng sinh nhật Ngoi.net. Cám ơn bao lâu nay đã luôn hỗ trợ Hằng. Chúc Ngôi Sao luôn phát chuyển lớn mạnh:) Happy Birthday!"

Hoa hậu Dương Mỹ Linh: "Happy birthday Ngoisao.net lần thứ 11. Chúc báo luôn phát triển và mãi là người bạn đồng hành của tất cả anh chị em nghệ sĩ".

Ca sĩ Hương Tràm: "Mới đồng hành cùng Ngoisao.net được 2 năm thôi nhưng điều mà báo mang lại cho Tràm và nghệ sĩ Việt thực sự rất to lớn. Chúc mừng Ngoisao.net tròn 11 tuổi nhé! Tràm yêu Ngôi Sao".

Nhà thiết kế áo dài Thuận Việt: "Happy birthday báo Ngoisao.net. Thương chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc!:))))".

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong: "Happy birthday Ngoisao.net... Thêm một tuổi mới, Chung Thanh Phong xin chúc Ngôi Sao cùng toàn thể các thành viên của tờ báo luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, đam mê. Chúc Ngoisao.net sẽ ngày càng được yêu thương và là trang báo đặc biệt, hấp dẫn nhất của tất cả độc giả..."

Hoa hậu Du lịch 2008 Ngọc Diễm: "Happy Birthday Ngoisao.net. Cảm ơn quý báo và các anh chị phóng viên đã hỗ trợ Diễm rất nhiều từ những ngày đầu bước chân vào showbiz đến bây giờ! Mến chúc các anh chị phóng viên, biên tập viên và ban lãnh đạo của báo sinh nhật thật vui và ấm áp nha!"

Á khôi Miss Ngôi Sao 2013 Tăng Huỳnh Như thay avatar kỷ niệm sinh nhật 11 năm của Ngoisao.net kèm lời chúc: "Nhân dịp 11 năm sinh nhật Ngoisao.net, em chúc các anh/chị biên tập viên, phóng viên nhà báo thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui. Và trang báo của mình sẽ ngày càng nhiều bài viết hay, ý nghĩa, bổ ích, hấp dẫn đến các đọc giả cả nước".

Ca sĩ Bằng Kiều gửi lời chúc mừng sinh nhật Ngoisao.net trên trang cá nhân.

Ca sĩ Bằng Kiều: "Chúc mừng sinh nhật Ngoisao.net. Chúc Ngôi Sao luôn được khán thính giả yêu thương. Cảm ơn Ngôi Sao đã luôn đồng hành cùng anh chị em nghệ sĩ".

Ca sĩ Thu Thủy: "Chúc mừng Ngoisao.net sinh nhật 11 years vững mạnh nhé!".

Ca sĩ Nam Cường: "Mừng Ngoisao.net đi được chặng đường dài 11 năm với sự tin yêu của anh chị em nghệ sĩ và sự đồng hành của khán giả khắp nơi! Luôn thành công nhé Ngoisao.net".

Hoa hậu Thời trang 2007 Trúc Diễm cũng thay cover Facebook và gửi lời chúc mừng sinh nhật Ngoisao.net.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: "Chúc mừng Ngoisao.net tròn 11 tuổi nhé".

Ban biên tập