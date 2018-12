Sao Việt hội ngộ nhóm nhạc Hàn trên sân khấu

Isaac, Soobin Hoàng Sơn, Bích Phương... sẽ cùng nhóm nhạc BTOB và EXID biểu diễn trong đại nhạc hội 'Yêu. Tin. Hành động.' của Diana.

Diana sẽ tổ chức đại nhạc hội "Yêu. Tin. Hành động" vào ngày 8/12 tại Hà Nội và ngày 16/12 tại TP HCM. Với quy mô lớn lên đến 20.000 người ở mỗi địa điểm, đây được xem là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay của nhãn hàng Diana nhằm tri ân sự tin yêu của người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích tinh thần sống hết mình và theo đuổi đam mê của nữ giới. Chương trình là sự kết hợp của hai nền văn hóa âm nhạc - Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều gương mặt nghệ sĩ Vpop quen thuộc.

Hai nhóm nhạc Hàn Quốc BTOB và EXID sẽ xuất hiện bên cạnh các ngôi sao trẻ của làng nhạc Việt.

Bên cạnh sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Isaac, Soobin Hoàng Sơn, Bích Phương, Trọng Hiếu, Erik, Min, Suni Hạ Linh, Orange, điểm nhấn của đại nhạc hội là sự góp mặt của BTOB và EXID - hai nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng và có lượng fan Việt đông đảo.

BTOB sẽ xuất hiện trong sự kiện âm nhạc được tổ chức vào ngày 8/12, tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là nhóm nhạc nam đã ghi dấu ấn với những bản ballad ngọt ngào như Missing you, It’s Okay, Way back home... Các chàng trai còn thu hút với nhiều màn trình diễn vui nhộn, hài hước ngay cả trên sân khấu và ngoài đời.

EXID sẽ xuất hiện trong sự kiện âm nhạc được tổ chức vào ngày 16/12, tại Sân vận động Phú Thọ (TP HCM). Từng nổi lên nhờ fancam của một thành viên trong nhóm với bản hit Up & Down, hiện EXID là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn Quốc. Bên cạnh tài năng, sự tinh nghịch, đáng yêu tự nhiên giúp EXID sở hữu một lực lượng người hâm mộ hùng hậu ở cả Hàn Quốc và Việt Nam.

Soobin Hoàng Sơn góp mặt trong nhiều chương trình của Diana.

Trước đó, Diana từng tổ chức nhiều chương trình khác như đại nhạc hội Diana Summer Fest diễn ra tại Cần Thơ, vào tháng 5/2017. Chương trình thu hút hơn 15.000 khán giả, với thiên đường tuyết đẹp như mơ và sự xuất hiện của dàn sao gồm Sơn Tùng MTP, Soobin Hoàng Sơn, Thái Trinh, Monstar...

Sức hút từ sự kiện tháng 5 chưa hạ, Diana tiếp tục sưởi ấm trái tim các cô gái với hàng loạt gương mặt "hot" của V-pop tại lễ hội âm nhạc mùa đông "Ice Fest" vào tháng 12/2017. Chi Pu, Sơn Tùng MTP, Soobin... và nhiều tên tuổi đứng đầu showbiz đều có mặt.

Ngoài đại nhạc hội, Diana còn tổ chức các sự kiện khác nhằm tạo cơ hội cho các bạn gái gặp gỡ người nổi tiếng như chương trình "Hẹn hò cùng nam thần" vào tháng 12/2017. Khán giả không chỉ được trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của Sơn Tùng M-TP, Isaac, Soobin Hoàng Sơn, Rocker Nguyễn mà còn nhận hoa, quà và bánh ngọt từ các chàng trai. Hay gần đây nhất là buổi fan meeting tại Cần Thơ với sự tham gia của cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh vào tháng 9 vừa qua.

Vợ chồng Khởi My - Kevin Khánh trong buổi gặp gỡ fan.

Bên cạnh việc mang đến cho các khán giả nữ cơ hội gặp gỡ thần tượng và trải nghiệm không gian âm nhạc đẳng cấp, mỗi sự kiện của Diana là lời chia sẻ thông điệp "Là con gái thật tuyệt" và tinh thần "Yêu. Tin. Hành động", cổ vũ các bạn gái luôn tự tin là chính mình, vững vàng, bản lĩnh theo đuổi đam mê.

Hải My