Sao Việt hạnh phúc đón Noel bên các con 

Trizzie Phương Trinh, vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều hạnh phúc bên ba cậu con trai mà chị coi là "ba chàng lính ngựa lâm". Chị gửi lời chúc tới khán giả: "Thương chúc tất cả những người bạn ngoài đời cũng như trên Facebook những gì vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất trong mùa Giáng Sinh này. Merry Christmas to all of my lovely friends and family".