Sao Việt gần đến 'bên kia sườn dốc' mới kết hôn lần đầu

Sống gần nửa cuộc đời, Công Ninh, Hữu Nghĩa và Phú Đôn mới tìm thấy 'một nửa' của mình và chấm dứt cuộc sống độc thân.

Diễn viên, đạo diễn Công Ninh

Công Ninh là một diễn viên, đạo diễn tài năng, từng giành nhiều giải thưởng lớn, được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ngoài công việc làm phim, anh còn giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và là thầy giáo của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên Thanh Thúy, Ngọc Trinh, Lê Khánh... Công Ninh nổi tiếng với các bộ phim Ai xuôi vạn lý, Mẹ con Đậu Đũa... Năm 2016, nam diễn viên gạo cội gây chú ý khi vào vai bố của người mẫu Ngọc Trinh trong phim Vòng eo 56.

Công Ninh có mối tình 10 năm và từng tính đến chuyện kết hôn với diễn viên Ngọc Trinh nhưng cả hai đã chia tay vào năm 2009. Sau đó một thời gian, Ngọc Trinh kết hôn với ông xã người Hàn Quốc còn Công Ninh bước vào mối quan hệ mới với bạn gái kém 22 tuổi tên Tuyết Vân.

Năm 2012, ở tuổi 51, Công Ninh mới kết hôn với bạn gái Tuyết Vân. Bà xã từng là học trò của anh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Sau khi ra trường, cô làm diễn viên lồng tiếng và sau đó làm diễn viên kịch trên sân khấu 5B Võ Văn Tần, TP HCM. Cả hai yêu nhau nhiều năm trước khi đi đến quyết định về chung một mái nhà. Sau khi kết hôn, Công Ninh thường xuyên sánh đôi cùng vợ tại các sự kiện giải trí cũng như đám cưới của bạn bè thân thiết. Năm 2013, vợ chồng Công Ninh lên chức bố mẹ khi con gái đầu lòng chào đời. Anh gọi cô bé bằng cái tên thân mật Oscar vì xem con như phần thưởng danh giá nhất cuộc đời. Trong một bài phỏng vấn, Công Ninh chia sẻ, từ khi có vợ con, anh thấy cuộc sống rẽ sang một bước ngoặt mới nhiều trách nhiệm và niềm vui hơn.

Nghệ sĩ hài Hữu Nghĩa

Hữu Nghĩa sinh năm 1962, là một diễn viên nổi tiếng của ngành sân khấu cũng như điện ảnh Việt Nam. Anh được nhiều người yêu thích bởi các vai hài trong 36 kiểu ghen, Ba Giai - Tú Xuất, Chỉ tại bộ râu...

Năm 2013, ở tuổi 51, Hữu Nghĩa mới chấm dứt cuộc sống độc thân bằng đám cưới ấm cúng với cô dâu Ngọc Vân. Tham dự lễ thành hôn của anh, có nhiều nghệ sĩ Việt kỳ cựu cùng thời như Lý Hùng, Hoàng Phúc, Hữu Châu, Phước Sang, Quyền Linh... Ai cũng mừng cho Hữu Nghĩa khi đã tìm được người vợ hiền san sẻ trong quãng đời còn lại. Sau đám cưới, Hữu Nghĩa tâm sự, anh theo nghiệp diễn nên ai cũng nghĩ anh đào hoa lắm nhưng sống đã nửa cuộc đời anh mới gặp được nhân duyên. Bạn bè xung quanh ai cũng êm ấm với gia đình riêng, thậm chí có người còn lên chức ông bà thì anh mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Kể về người bạn đời, Hữu Nghĩa cho biết bà xã kém anh 11 tuổi, làm kinh doanh. Gia đình hai bên quen nhau từ lâu nhưng hơn một năm trước khi cưới, anh mới rung động trước Ngọc Vân. Cả hai đã có quãng thời gian gắn bó đủ để hiểu rõ tính cách và có thể chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, công việc cùng nhau. Từ khi trở thành người đàn ông có vợ, Hữu Nghĩa thay đổi nhiều thói quen của bản thân, hạn chế tụ tập bạn bè, đồng nghiệp để vun vén hạnh phúc gia đình.

Năm 2014, vợ chồng Hữu Nghĩa chào đón cậu con trai đầu lòng ra đời. Có con ở tuổi 52, danh hài cảm thấy đời mình như bước sang một trang mới nhiều hạnh phúc và trách nhiệm hơn vì anh từng có lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè quây quần bên con cái. Vợ chồng Hữu Nghĩa từng tổ chức thôi nôi hoành tráng cho con trai vào năm ngoái với sự tham gia của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và học trò.

Diễn viên Phú Đôn

Sinh năm 1960, Phú Đôn được khán giả biết đến khi xuất hiện với hình ảnh nông dân khắc khổ trong các tiểu phẩm hài của Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười và nhiều bộ phim truyền hình. Năm 2003, ở tuổi 43, anh làm đám cưới với bà xã kém mình 25 tuổi. Trong một bài phỏng vấn thời điểm mới kết hôn, Phú Đôn cho biết vợ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng rất quan tâm đến công việc của anh. Cô yêu anh ở bản tính chân thành, giản dị và cũng từng là người hâm mộ của anh. Hiện, vợ chồng Phú Đôn có 2 người con - một cậu con trai và một cô con gái.

Trước ý kiến cho rằng mình may mắn khi lấy được vợ trẻ đẹp, kém nhiều tuổi, Phú Đôn cho biết: "Tôi nghĩ may mắn là một phần tất yếu trong cuộc sống nhưng đâu thể may mắn mãi được. Cuộc sống này, một phần là do duyên số nhưng ngoài ra cũng là những sự nỗ lực của bản thân mình nữa đấy". Nam diễn viên cũng khẳng định, anh không phải cố gắng nhiều để hòa hợp với vợ trẻ.

