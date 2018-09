'Sao' Việt được producer Hàn Quốc chấm điểm cao

Yến My và Tiến Đạt - Đại sứ O’Star của Việt Nam nhận được không ít lời khen ngợi từ producer K-pop trong chuyến tập huấn dài hạn tại đây.

Với nhiều dự án âm nhạc tạo nên tên tuổi cho các nhóm nhạc nổi tiếng, nhà sản xuất Han Ho Chul được This is Vocal (trường đào tạo tại Hàn Quốc - nơi 2 đại sứ theo học) mời về hướng dẫn cho Đại sứ O’Star. Ông Han chia sẻ: “Thành công của bất kỳ nhóm nhạc hay ca sĩ nào cũng là kết quả của quá trình rèn luyện tư chất riêng, độc đáo và không lẫn lộn”.

Han Ho Chul giúp nhóm K-pop Orange Caramel nổi tiếng với phong cách nhí nhảnh, đáng yêu như búp bê.

Ấn tượng khá tốt về Mr & Ms O’Star khi nghe cả hai hát trình diễn ngay buổi đầu gặp mặt, ông Han nhận xét: “Yến My hợp với nhạc dance bởi khả năng vừa hát vừa nhảy khá ổn, nhưng nếu chọn nhạc pop thì cần tạo được cao trào và cảm xúc nhiều hơn. Ngược lại, thể loại nhạc sôi động không phải là sở trường của Tiến Đạt, hãy nên xây dựng phong cách lãng tử bằng giọng hát trầm ấm bên chiếc đàn ghi ta”.

Han Ho Chul (trái) từng là nhà sản xuất của Ash Gray (phải) - nhóm nhạc rock với hình tượng nam tính mạnh mẽ.

Bên cạnh Producer Han Ho Chul, “người anh cả” nhóm Click-B - Kim Tae Hyung cũng đến chia sẻ bí quyết thành sao cho hai đại sứ. Trưởng nhóm khá hài lòng bởi Tiến Đạt và Yến My đều có tố chất của một ca sĩ tài năng. Anh khen cả hai cảm nhận âm nhạc khá tốt và khuyên nên thường xuyên biểu diễn để rèn luyện phong cách cho riêng mình.

Đại sứ O’Star có dịp biểu diễn trước các nhà sản xuất và được đánh giá cao.

Kim Tae Hyung cho biết: “Hai em nên hát bằng giọng tự nhiên nhất. Hãy đi lên bằng chính thực lực và đừng gượng ép bắt chước 1 ca sĩ nào”. Click B đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng người hâm mô qua các bài hát nổi tiếng: “Exit (For Your Way)”, “Baek Jun Moo Pae”, “To Be Continued”. Kim Tae Hyung còn nhiệt tình hướng dẫn cả hai ứng xử trước công chúng: “Chỉ có cách sống thật mới giúp hình tượng của ngôi sao sống lâu trong lòng công chúng. Hãy cư xử tốt với các fan vì nếu các em nổi tiếng, fan chính là người ủng hộ nhiệt tình, bằng không họ sẽ quay lưng lại”.

Cựu trưởng nhóm Click B - Kim Tae Hyung chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn cho Mr & Ms O’Star.

Trở thành đại sứ O’Star mùa thứ nhất, Yến My và Tiến Đạt được tham gia chuyến tập huấn thành sao tại Hàn Quốc trị giá 10.000 USD dành cho mỗi bạn. Ngoài ra, hai đại sứ còn nhận được 50 triệu đồng; cơ hội đồng dẫn chương trình truyền hình trên YAN TV và hợp đồng 2 năm làm đại sứ nhãn hàng O'Star.

Phương Thảo