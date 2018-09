Sao rực rỡ trên thảm đỏ bế mạc LHP

Kết quả Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần ba - Phim hay nhất: Two Women (Nga) - Phim do ban giám khảo lựa chọn: Đập cánh giữa không trung (Việt Nam) - Đạo diễn xuất sắc: Shahram Mokri, phim Fish & Cat (Iran) - Nam diễn viên xuất sắc: Allen Dizon, phim The Coffin Maker (Philippines) - Biểu dương đặc biệt dành cho diễn viên thiếu nhi: Demos Murphy, phim The Weight of the Elephant - Giải thưởng mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á NETPAC: The Coffin Maker (Philippines) - Phim ngắn hay nhất: Waiting for Colors (Indonesia) - Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho phim ngắn: Ngoài kia có gì (Việt Nam) - Đạo diễn trẻ phim ngắn: Ruslan Akun, phim Herding (Kyrgyzstan)