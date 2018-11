'Sao Mai' Tuyết Nga phải truyền nước khi quay MV về mẹ

Sức khỏe của ca sĩ không tốt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành MV để gửi tặng tất cả người mẹ trên thế giới vào đúng ngày 20/10.

Sau quãng thời gian tập trung cho việc học và kinh doanh, ca sĩ Tuyết Nga đánh dấu sự trở lại làng nhạc Việt bằng MV Mẹ vào chiều ngày 20/10. Đây là bài hát cảm động về đấng sinh thành do nhạc sĩ Quách Beem viết và từng được một số giọng ca khác trình bày. Trong quá trình quay hình, do điều kiện sức khoẻ không đảm bảo nên Tuyết Nga từng phải tạm dừng để bác sĩ tiêm thuốc, truyền nước. Rất may, mọi thứ sau đó đã ổn và cô có thể hoàn thành MV đúng tiến độ.

Tuyết Nga sở hữu vẻ ngoài duyên dáng, dịu dàng nhưng có giọng hát nội lực.

Chia sẻ về lý do quyết định làm music video này, người đẹp cho biết: "Trong cuộc sống, mẹ là người gần gũi, thân thương nhất, đồng thời còn là người hy sinh rất nhiều để tôi có ngày hôm nay. Khi vô tình nghe ca khúc Mẹ, tôi thật sự xúc động. Bài hát như viết về chính người mẹ của tôi và những lời tạ ơn từ đáy lòng muốn gửi đến bà".

Nói về đấng sinh thành, nữ ca sĩ bộc bạch mẹ là người phụ nữ sở hữu đức hạnh tuyệt vời khiến cô ngưỡng mộ và noi theo. Mẹ luôn hết lòng lo cho chồng con nên từ khi bố mất cách nay 14 năm, bà đã bên cạnh hai chị em, đồng thời không quản ngại khó khăn, vất vả để cả hai có cái ăn cái mặc.

"Bao năm rồi, mẹ vẫn thế - vẫn chung thuỷ và dành tình yêu duy nhất cho bố. Mẹ chưa bao giờ có ý định đi bước nữa dù hai chị em tôi rất muốn bà mở lòng để tìm cho bản thân một người bạn đời sẻ chia, quan tâm nhau sớm tối. Tuy nhiên, cứ lúc nào nhắc tới vấn đề này, mẹ đều bảo: 'Chẳng ai bằng được bố mày' và chỉ cần có chị em tôi là đủ vui rồi", Tuyết Nga tâm sự.

Vì vậy, cô quyết định xin phép nhạc sĩ Quách Beem và tiến hành thu âm, quay hình ca khúc nhanh nhất có thể. Với cô, đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà nó còn là món quà ý nghĩa muốn dành tặng đến mẹ ruột cũng như tất cả người mẹ trên thế giới này trong mùa 20/10 năm nay. Ngoài ra, giọng ca Chờ người còn muốn dành tặng MV mới đến ca sĩ Anh Thơ - người cô luôn xem như bà mẹ thứ hai, hết mực yêu thương, chỉ bảo cô từng nốt nhạc, cách hát lẫn những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nữ ca sĩ phải truyền nước trong quá trình quay MV vì sức khỏe yếu.

Nhạc phẩm Mẹ có giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa, chạm tới trái tim người nghe ngay từ những câu hát đầu tiên. Nhờ chất giọng nội lực, có chiều sâu, tinh tế trong cách xử lý, cùng việc gửi gắm tình cảm dành cho mẹ của mình, Tuyết Nga đã thể hiện trọn vẹn bài hát.

Nữ ca sĩ không đầu tư tiền tỷ để thực hiện MV hoành tráng mà dùng yếu tố cảm xúc trong giọng hát và sự đầu tư chỉn chu trong mỗi khung hình, chi tiết. Hình ảnh người mẹ tần tảo, sớm hôm làm việc, kiếm từng đồng lẻ với mong muốn cho các con một cuộc sống đủ đầy sẽ khiến người xem cảm động.

Tuyết Nga chụp ảnh với ê kíp khi thực hiện MV.

Ca sĩ Tuyết Nga sinh năm 1991, tại Thanh Hoá. Hiện, cô là sinh viên năm ba chuyên ngành Thính phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ ca sĩ được công chúng biết đến, yêu mến khi thể hiện tốt các ca khúc thuộc dòng nhạc dân gian và giành vé vào đêm chung kết toàn quốc ở cuộc thi Sao Mai 2017. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, cô đã không thể góp mặt trong chặng cuối hành trình này.

Tuyết Nga bật mí cô đang ấp ủ thực hiện một album nhạc trữ tình. Đây là CD gồm những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Nữ ca sĩ mong muốn chinh phục người nghe bằng giọng hát cùng các câu chuyện mà bản thân gửi gắm trong đó. Đa phần nhạc phẩm ở album trên viết về cuộc đời của nữ ca sĩ - những ngọt bùi, cay đắng mà cô đã trải qua và chiêm nghiệm. Tất cả sẽ được êkíp biên tập, thực hiện gần gũi, phù hợp nhất với thị hiếu, xu hướng của thị trường âm nhạc hiện nay.

Hải My