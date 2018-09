Sao Mai Phương Anh từng bị trầm cảm nặng sau sinh

Giọng ca Hải Phòng nói rằng, lúc cặp song sinh mới chào đời là thời gian 'khủng khiếp' đối với cô.

Nổi lên từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, Phương Anh được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài cá tính và giọng hát nồng nàn. Cô từng ra mắt CD Giấc mơ gây tiếng vang vào năm 2006 khi hợp tác với nhạc sĩ Anh Quân. Năm 2008, cô bất ngờ lên xe hoa cùng bạn trai Muhammad Khan - người lai Pakistan và giảm dần hoạt động ca hát để vun vén cho tổ ấm. Sau 4 năm chung sống, Phương Anh mới có tin vui khi cặp song sinh (một trai, một gái) cất tiếng khóc chào đời vào đầu năm 2013. Hiện tại, hai con cứng cáp và đi học mẫu giáo, ca sĩ gốc Hải Phòng dành trọn tâm huyết để trở lại sân khấu với album nhạc Phú Quang.

- Đã vài năm ‘vắng bóng’ để thực hiện nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ, vậy khi tái xuất, chị gặp áp lực gì?

- Tôi gặp nhiều áp lực lắm vì sau khi sinh con, hơi thở và giọng hát của tôi không được như trước. Cơ địa của tôi không tốt, lại sinh mổ. Tôi đã phải tập luyện thể lực và thanh nhạc trong suốt thời gian dài mới có thể tự tin đứng trước khán giả.

Khi quyết định trở lại, tôi từng băn khoăn, lo lắng cho bước đi tiếp theo của mình vì tôi không biết làm gì. Tôi hỏi ý kiến của bạn bè trong giới chuyên môn và sau đó may mắn gặp lại nhạc sĩ Phú Quang. Chú đồng ý nhận tôi làm 'đệ tử', đồng ý cho tôi hát nhạc của chú, giúp tôi cảm nhận được ý tứ sâu sắc chú gửi gắm trong mỗi ca khúc. Chú Quang là người cẩn thận, cầu toàn, thậm chí khó tính trong quá trình làm việc. Cả hai chú cháu thường ngồi bàn bạc, chọn các ca khúc phù hợp. Ban đầu, chúng tôi dự định làm CD hơn 10 ca khúc, nhưng sau khi sàng lọc kỹ, cả hai quyết định chỉ sử dụng 10 bài, trong đó có sáng tác mới Gửi bạn nơi xa.

Ở tuổi này, tôi không còn trẻ trung để chạy theo thị trường. Dòng trữ tình, trong đó có nhạc Phú Quang mới phù hợp với con người, tính cách của tôi. Khi hát dòng nhạc này, tôi có cảm giác như mình được bơi trong biển lớn một cách thoải mái. Tôi thấy mình đủ trải nghiệm để thấu hiểu và thổi hồn vào từng bài hát của Phú Quang.

Khi hai con đã cứng cáp, Sao Mai Phương Anh mới trở lại làm nghệ thuật. Chị may mắn được ông xã ủng hộ trong sự nghiệp.

- Trong thời gian chị 'ở ẩn' để chăm lo cho gia đình và hai con, rất nhiều ca sĩ cùng thời với chị đã có bước tiến dài trong sự nghiệp. Chị có thấy hối tiếc vì mình ‘im ắng’ quá lâu?

- Có những lúc tôi tiếc nuối vì không được đi hát, tham gia những chương trình các ca sĩ cùng thời với tôi biểu diễn. Nhưng ngẫm lại, tôi có những thứ đáng giá hơn rất nhiều, đó là cặp song sinh đáng yêu và tổ ấm nhỏ. Giả sử, nếu tôi chưa làm mẹ mà tiếp tục đi hát và gặt hái được thành công thì chắc gì tôi đã hạnh phúc? Thiếu đi hai con, cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ rất buồn chán. Bây giờ, mỗi lần nghe hai con nói câu 'yêu mẹ' ' yêu ba' là tôi thấy mình đầy đủ lắm rồi.

- Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng chị mới có tin vui. Trước đó, chị có bị stress vì nhà chồng thúc giục?

- Tôi sốt ruột lắm, nhưng may mắn là ông xã và gia đình chồng không gây áp lực cho tôi. Ông xã hay nói, con cái là ông trời cho nên cứ từ từ. Lúc mang song thai, vợ chồng tôi mừng rớt nước mắt. Sau đó, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian mang bầu. Ba tháng đầu tiên, tôi phải vào viện nằm. Đến tháng thứ 7, tôi cũng ở trong bệnh viện vì có nguy cơ sinh non. Sau khi vượt cạn một cách an toàn, tôi mới thấy, hai con quả là báu vật của mình.

Tôi sinh mổ, cơ địa bị ảnh hưởng, rồi lại mắc chứng đau đầu. Việc chăm sóc một lúc hai em bé cũng khiến tôi bị trầm cảm nặng nề.

- Chị đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào?

- Đó là giai đoạn kinh khủng với tôi. Thời điểm sinh con, tôi ở Hải Phòng với nhà ngoại để bố mẹ, họ hàng tiện chăm sóc. Nhưng dù gia đình có hỗ trợ thế nào, tôi vẫn rơi vào tình trạng mệt mỏi. Đôi lúc ngồi nói chuyện với mọi người mà tôi rơi nước mắt. Hàng đêm, tôi thường giật mình vì con khóc. Khi đang thay tã cho bé này thì bé kia lại thức giấc rồi oe oe. Nhìn hai con khóc, tôi cũng khóc theo.

Tôi sợ nhất quãng thời gian 10 ngày sau sinh, bé trai phải đi cấp cứu vì viêm phổi. Vừa chịu đựng cơn đau vì vết sinh mổ, vừa chăm con trong bệnh viện khiến tôi gần như kiệt sức. Khi con trai sắp ra viện, con gái ở nhà lại bị ho. May mắn là bé gái khỏi nhanh, chứ nếu con phải nằm viện nữa chắc tôi điên luôn. Nhiều bà mẹ đã phải dùng thuốc để chữa trầm cảm sau sinh. Riêng tôi thì chưa phải sử dụng thuốc vì tôi đã tìm hiểu về biểu hiện của chứng trầm cảm. Mọi chuyện cũng qua đi sau 3 tháng hết cữ.

Cặp song sinh một gái, một trai của giọng ca gốc Hải Phòng.

- Ông xã ở bên giúp đỡ chị ra sao trong thời điểm bị trầm cảm?

- Tôi và hai con ở nhà ngoại dưới Hải Phòng, còn ông xã lại ở Hà Nội để lo công việc. Khoảng 2 tuần, anh mới về thăm 3 mẹ con. Khi chồng về thì tôi vui, còn lúc chồng xách túi đi, tôi lại khóc. Nói chung, khoảng thời gian đó tôi rất căng thẳng.

- 'Bù đầu tóc rối' để chăm sóc cặp song sinh, chị thay đổi tính cách nhiều đến đâu?

- Tôi khác nhiều lắm. Trước đây, tôi không thể hình dung được việc chăm sóc hai con như thế nào. Tôi lo lắng vì mình chưa có kinh nghiệm mà đã phải nuôi hai bé cùng lúc. Sau trải nghiệm làm mẹ, tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của câu ‘không ai bằng mẹ’. Ngày còn son rỗi, khi lên giường, tôi ngủ một mạch tới sáng, nhưng giờ thì tôi giật mình liên tục. Ví dụ, trời lạnh mà các con ngủ đạp chăn ra, tôi lại dậy cẩn thận đắp chăn cho hai con. Chỉ cần hai con cựa mình, tôi cũng thức, dùng tay vỗ ru con dù mắt díp lại. Từ ngày có con, hầu như không có đêm nào tôi ngủ ngon.

Lúc các con mới vài tháng tuổi, tôi từng cho hai bé ngủ phòng riêng. Nhưng mỗi lần con ốm, ban đêm khóc, tôi không yên tâm nên sắp xếp một giường cho hai con ở phòng bố mẹ. Tôi ủng hộ việc cho con ngủ riêng từ bé. Tôi rất ‘phát xít’ khi ít bế con, thậm chí với ông bà, tôi cũng dặn không nên bế cháu nhiều. Nhờ vậy, hai con không ‘bện hơi’ mẹ.

- Bây giờ khi cặp song sinh đã hơn 2 tuổi, chị đỡ vất vả trông nom chưa?

- Hai bé đều học mẫu giáo nên tôi có thời gian chăm lo cho sự nghiệp. Công việc của tôi và chồng đều đi nhiều nhưng tôi không thuê giúp việc mà nhờ bà ngoại trông các cháu. Bây giờ nuôi hai bé vất vả theo kiểu khác, chứ không mệt mỏi như lúc còn nhỏ. Buổi sáng các bé đi học, chỉ buổi tối mới ở nhà. May mắn là hai bé rất ngoan. Dẫu vậy, vợ chồng tôi luôn canh chừng để hai con không leo trèo cầu thang, nghịch ổ điện hay cầm bình nước nóng…

- Cặp song sinh Tường Mai và Hoàng Nam có tính cách trái ngược nhau thế nào?

- Cô chị Tường Mai thì giống tôi ngày nhỏ, khó tính, khó gần. Con trai Hoàng Nam lại quậy như bố ngày bé, không bao giờ chịu ngồi yên. Thằng bé leo từ ghế này sang ghế kia, rồi leo lên bàn. Khi hai bé chơi với nhau, lúc nào tôi hoặc chồng cũng phải làm ‘trọng tài’. Cả hai chỉ nô đùa trong hòa bình được một lúc, sau đó là giằng đồ, rồi cấu và cắn nhau.

Tôi nghĩ, gia đình nào cũng vậy, người mẹ hay đóng vai ác, còn ông bố thì lại nhẹ nhàng. Chồng tôi vẫn hay than phiền, tại sao cứ mắng các con. Thế rồi có lúc, chồng tôi không phân xử được cuộc tranh cãi của hai con, lại lấy tôi ra dọa. Không có bà mẹ nào muốn mắng con cái, nhưng nói nhẹ, các bé đâu có nghe lời. Hiện tại, tôi dùng nhiều biện pháp, lúc nịnh bánh kẹo, lúc lại doạ con chuột và nặng nhất là đánh mông. Dù sao hai bé vẫn nhỏ, chưa biết nhận thức. Dù sợ mẹ quát nhưng 2 giây sau, các bé đã quên ngay và tiếp tục nghịch.

Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Phương Anh bên hai thiên thần nhỏ.

- Lấy chồng theo đạo Hồi, chị cũng gia nhập đạo. Vậy hai con chị thì sao?

- Cặp song sinh chưa phải theo đạo, nhưng trong bữa cơm gia đình, hai bé cũng ăn uống như bố mẹ là không ăn thịt lợn. Sau này khi hai con lớn, vợ chồng tôi sẽ giải thích và giáo dục về nguồn gốc đạo Hồi.

- Việc chăm con thường khiến phụ nữ quên đi người chồng, còn chị?

- Khi có con, tình cảm của cặp vợ chồng nào cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là hay nảy sinh mâu thuẫn từ việc chăm sóc con. Tôi và chồng luôn cố gắng giữa hòa thuận. Tất nhiên, cả hai không tránh khỏi lúc cãi vã. Tôi đã nỗ lực kiềm chế để mọi chuyện không căng thẳng vì tôi là người nóng tính, lúc nuôi con thì càng dễ cáu gắt. Ông xã hiểu tính cách của tôi nên mỗi lúc như vậy thường không nói gì.

Hiện tại, vợ chồng tôi sống kẻ Nam, người Bắc. Bố chồng tôi mất vào năm ngoái nên ông xã và con trai chuyển vào Sài Gòn ở gần với bà nội. Hơn nữa, việc kinh doanh của ông xã cũng ở khu vực phía Nam. Còn tôi là ca sĩ thuộc Đoàn văn công quân chủng Hải quân, đóng tại Hải Phòng nên phải ở ngoài Bắc để thuận tiện công tác. Tôi và con gái vẫn thường xuyên bay vào Sài Gòn đoàn tụ cùng gia đình mỗi khi tranh thủ vài ngày nghỉ.

- Đã có một cặp song sinh đáng yêu rồi, vợ chồng chị có kế hoạch sinh thêm em bé?

- Khi cặp song sinh chưa chào đời, vợ chồng tôi thường nói về ước mơ muốn có đông con cái. Nhưng bây giờ nếu sinh con nữa thì tôi sợ lắm.

Quỳnh Như thực hiện

Ảnh: Hà Linh