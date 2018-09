'Sắc đẹp ngàn cân', 'Yêu đi đừng sợ' đồng loạt ra rạp vào tháng 8

Hai bộ phim Việt Nam đều là bản làm lại từ những tác phẩm ăn khách của Hàn Quốc.

Sắc đẹp ngàn cân - C13

Khởi chiếu: 4/8

Thời lượng: 91 phút

Diễn viên: Minh Hằng, Rocker Nguyễn, Phương Trinh Jolie, Đại Nghĩa, La Thành

Phim là một câu chuyện hài hước, lãng mạn về hai cô gái Jolie (Jolie Phương Trinh) gợi cảm, quyến rũ nhưng có giọng hát rất dở; trong khi đó Hà My (Minh Hằng) mập ú nhưng có giọng hát trời phú phải đứng sau cánh gà. Vì vẻ ngoài xấu xí, Hà My bị mọi người đối xử rất hững hờ. Cô luôn vô tư cho đến khi Jolie sỉ nhục cô ngay trước mặt người cô yêu thầm nhớ trộm là Duy Khang (Rocker Nguyễn). Hà My quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cuộc đời.

Minh Hằng nhảy sập sân khấu trong trailer 'Sắc đẹp ngàn cân'

The Dark Tower (Tòa tháp bóng đêm)

Khởi chiếu: 4/8

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim, Fran Kranz, Abbey Lee, Jackie Earle Haley

“Xạ thủ” Roland Deschain (Idris Elba) và “Người mặc áo đen” Walter Padick (Matthew McConaughey) đến từ một thế giới song song mang tên Mid-World, nơi các thế hệ chiến binh mang danh hiệu Gunslinger (Xạ thủ) làm nhiệm vụ bảo vệ tòa tháp cân bằng ánh sáng - bóng tối The Dark Tower khỏi những thế lực tà ác. Trong khi đó, “Người mặc áo đen” lại là cánh tay phải đắc lực của chúa quỷ Crimson King, kẻ mang trong mình dã tâm nhấn chìm các thế giới vào bóng tối vĩnh hằng.

Trailer phim 'The Dark Tower'

The Emoji Movie (Đội quân cảm xúc)

Khởi chiếu: 4/8

Thời lượng: 91 phút

Diễn viên lồng tiếng: Christina Aguilera, Patrick Stewart, Sofia Vergara, T. J. Miller,James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph

Tác phẩm khám phá thế giới thú vị và đầy màu sắc bên trong chiếc điện thoại thông minh mà chúng ta gối đầu ngủ hằng ngày. Ở đó, Gene (T. J. Miller) là một biểu tượng cảm xúc M.E.H bất thường khi cậu không thể tạo vẻ mặt “nhìn tui có giống đang quan tâm không?” như bố mẹ mình. Gene được xem là một biểu tượng thất bại và đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Gene cùng với anh chàng ngây ngô Hi-5 (James Corden) và cô nàng Jailbreak (Anna Faris) tạo thành một biệt đội hoàn cảnh đưa nhau đi trốn. Trên chuyến hành trình ấy, họ đi qua những ứng dụng như Facebook, Candy Crush, Twitter,... với vô vàn tình huống dở khóc dở cười và cũng đầy nguy hiểm.

Trailer phim 'The Emoji Movie'

Security (Người gác đêm)

Khởi chiếu: 4/8

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên: Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre

Một nhân viên bảo vệ ca đêm của khu mua sắm đã liều mình bảo vệ một bé gái vô tội khỏi sự truy đuổi điên cuồng của băng đảng xã hội đen. Dù không được trang bị bất cứ một loại vũ khí nào nhưng anh vẫn dũng cảm đối đầu với những kẻ tấn công đang sẵn sàng tiêu diệt mọi vật cản trên đường truy đuổi con mồi của chúng.

Trailer phim 'Security'

Gintama (Gintama: Linh hồn bạc) - C16

Khởi chiếu: 4/8

Thời lượng: 132 phút

Diễn viên: Shun Oguri, Masaki Suda, Kanna Hashimoto, Yūya Yagira, Masami Nagasawa, Masaki Okada, Nakamura Kankurō VI Tsuyoshi Domoto

Phim lấy bối cảnh thời kỳ suy vong của chế độ samurai ở Nhật Bản, đồng thời cũng là lúc người ngoài hành tinh Amanto hoàn thành cuộc đổ bộ xuống trái đất. Gintoki (Oguri Shun) từng là một võ sĩ đạo với biệt danh "Quỷ Dạ Xoa nơi chiến trường”, nay đã lui về ở ẩn dưới thân phận một thanh niên lười biếng, nhiều thói hư tật xấu. Anh ta mở cửa tiệm Vạn Năng, thu nhận hai "quả tạ" Shinpachi (Masaki Suda) và Kagura (Kanna Hashimoto), bắt đầu chuỗi ngày "ai bảo gì thì làm nấy" để kiếm tiền sinh nhai. Thế nhưng bóng ma từ quá khứ và những rối ren chính trị bất ổn vẫn tiếp diễn, khiến anh không thể buông bỏ thanh kiếm Touya và biệt danh sát thủ tóc trắng của mình.

Trailer phim 'Gintama'

Annabelle (Annabelle: Tạo vật quỷ dữ)

Khởi chiếu: 11/8

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee, Tayler Buck, Anthony LaPaglia, Miranda Otto

Vợ chồng người thợ làm búp bê (Anthony LaPaglia và Miranda Otto) trải qua bi kịch mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Quá đau buồn trước cái chết của con, họ quyết định triệu hồi linh hồn cô bé về nhà. Thực thể siêu nhiên này nhập vào một con búp bê và từ đó nhiều hiện tượng kỳ bí xảy ra. Sau khi cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một nữ tu sĩ cùng vài bé gái mồ côi đến xin tạm trú. Những vị khách sớm trở thành mục tiêu tấn công của Annabelle - con búp bê ma ám kết tinh từ tình yêu thương mù quáng của chủ nhà.

Trailer phim 'Annabelle'

Unce upon a time (Tam sinh tham thế: Thập lý đào hoa)

Khởi chiếu: 11/8

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Dương Dương

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất công tử, kể về chuyện tình cảm động giữa Thượng thần Bạch Thiển (Lưu Diệc Phi) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Dương Dương). Là con gái duy nhất của Bạch Đế Hồ Quân, Bạch Thiển từ nhỏ đã cải nam trang bái sư học nghệ, trải qua vô vàn kiếp nạn mới có thể trở thành Thượng thần. Trong suốt ba kiếp người đầy rẫy sóng gió, khó khăn ấy luôn tồn tại hình bóng của Dạ Hoa, người sẵn sàng trở thành đôi mắt, là tất cả của Bạch Thiển. Thế nhưng giữa muôn trùng gian kế, trắc trở, liệu vị hôn phu kém mình chín vạn tuổi của Bạch Thiển có thể cùng nàng giữ vẹn nguyên lời thề nguyện bên nhau ba đời ba kiếp.

Trailer phim 'Once Upon a time'

Cars 3 (Vương quốc xe hơi 3)

Khởi chiếu: 11/8

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên lồng tiếng: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper

Anh chàng xe đua Lightning McQueen sẽ trở lại trong phần 3 với hành trình cam go và khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong phần này, McQueen sẽ đối đầu với một đối thủ được xem là “nặng ký” nhất từ trước đến nay - Jackson Storm. Đây là một nhân vật có kinh nghiệm nhiều năm trên trường đua với các thiết bị tối tân.

Trailer phim 'Car 3'

The adventures (Phi vụ cuối cùng)

Khởi chiếu: 11/8

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Jean Reno, Thư Kỳ, Lưu Đức Hoa, Wonjin Hahn

Dan (Lưu Đức Hoa) là một tên trộm đồ trang sức tinh vi, kẻ đã đánh cắp hai bộ trang sức vô giá trong Liên hoan phim Cannes. Nhưng anh đã có một mục tiêu mới trong tầm ngắm trước khi “rửa tay gác kiếm” khỏi sự nghiệp mạo hiểm của mình - sợi dây chuyền Rope of Life, thuộc sở hữu của một tỷ phú ở Prague. Luôn bám đuổi sát sao anh ta là thám tử (Jean Reno) - người muốn sử dụng Amy (Thư Kỳ) - người yêu cũ của Dan làm mồi để bắt lấy tên trộm giảo hoạt này. Nhưng trước khi ông có thể thực hiện kế hoạch, Amy bị bắt cóc, buộc Dan và gã thám tử phải hợp tác để giải cứu Amy.

Trailer phim 'The adventures'

In this corner of the world

Khởi chiếu: 11/8

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên lồng tiếng: Non, Megumi Han, Natsuki Inaba, Yoshimasa Hosoya

Câu chuyện kể về thiếu nữ trẻ Nhật Bản tên Suzu, có tính cách trong sáng và giỏi vẽ tranh ở giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai. Suzu sinh ra và lớn lên tại thị trấn Eba nằm bên bờ biển thuộc thành phố Hiroshima trong tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình đông thành viên và bạn bè. Năm Suzu 18 tuổi, bố mẹ nhắc cô về ý định kết hôn với Shūsaku, một sĩ quan luật pháp ở Tòa án quân sự thuộc thành phố Kure, từng thấy Suzu mười năm trước. Suzu kết hôn với cậu, chuyển từ quê nhà ở Hiroshima lên Kure và sống cùng gia đình Shūsaku. Suzu được bố mẹ chồng thương yêu và cuộc đời ở Kure cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày, những ngày tháng đen tối của chiến tranh Thái Bình Dương kéo tới.

Trailer phim 'In this corner of the world'

Kidnap (Bắt cóc)

Khởi chiếu: 11/8

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Halle Berry, Dana Gourrier, Christopher Berry

Phim kể về người mẹ đơn thân Karla Dyson (Halle Berry) sống vui vẻ cùng với con trai Frankie (Sage Correa). Một ngày hai mẹ con đi chơi công viên, sau khi gọi xong một cuộc điện thoại, Karla phát hiện con trai mình biến mất. Khi đang vội vã đi tìm, cô thấy một kẻ bắt cóc đang đưa con mình lên ô tô. Để cứu Frankie, Karla đã bắt đầu một hành trình truy đuổi tưởng như vô tận. Bằng bất cứ giá nào, dù nguy hiểm đến đâu, cô cũng quyết tâm đem con mình trở về.

Trailer phim 'Kidnap'

Shot Caller (Ông trùm)

Khởi chiếu: 11/8

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Jon Bernthal, Nikolaj CosterWaldau, Lake Bell

Nhà tài chính Pasadena (Nikolaj Coster Waldau) bị tống vô tù sau một tai nạn vì lái xe khi say xỉn và trở thành một tay anh chị để sống sót. Sau đó, hắn bị các tên cấm đầu của băng đảng buộc phải điều khiển một băng đảng tàn bạo trên đường phố Nam California trong một phi vụ lớn.

Trailer phim 'Shot Caller'

Lời nguyền gia tộc

Khởi chiếu: 18/8

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Tuấn Trần, Phi Huyền Trang, Lâm Vissay, Khương Ngọc

Bộ phim bắt đầu với chuyến hành trình bất ngờ tới vùng đất cao nguyên xa xôi của Nam (Tuấn Trần). Nam trải qua quãng thời gian trú ngụ đầy ám ảnh tại một căn biệt thư bỏ hoang giữa rừng. Những căn phòng nặng nề âm khí, những âm thanh kỳ lạ xuất hiện giữa đêm khuya, những bóng đen lẩn khuất trong các góc tối, những phận người bí ẩn sinh sống quanh khu biệt thự, sự mất tích bất ngờ của An Nhiên - vợ chưa cưới của anh... tất cả bủa vây một cách dồn dập khiến Nam hoảng loạn và sợ hãi. Nam không biết rằng, những sự việc trên đều do một lời nguyền dẫn đến, một lời nguyền mà cả gia tộc anh phải chịu đựng suốt bao thế hệ.

Trailer phim 'Lời nguyền gia tộc'

The hitman's bodyguard (Vệ sĩ sát thủ)

Khởi chiếu: 18/8

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman, Elodie Yung

Câu chuyện xoay quanh nhân vật do Ryan Reynold thủ vai. Anh chàng dị nhân siêu lầy Deadpool lần này sẽ vào vai một chuyên gia bảo vệ, được đánh giá hạng AAA; còn Samuel Jackson thì hóa thân nhân vật sát thủ bị săn lùng nhất thế giới. Hai người như hai kẻ không đội trời chung, nhưng lại bị ép phải “bảo vệ” nhau trong suốt 24 giờ. Thật trớ trêu khi một sát thủ “khét tiếng” mà cũng có lúc cần đến vệ sĩ riêng. Và trên hành trình đồng hành từ Anh đến Hague, họ phải đối mặt và “xử lý” rất nhiều tình huống nguy hiểm hay sự truy đuổi của nhiều nhóm khác nhau.

Trailer phim 'The hitman's bodyguard'

Son of bigfoot (Bố tớ là chân to)

Khởi chiếu: 18/8

Thời lượng: 91 phút

Diễn viên lồng tiếng: Cal Brunker, Joey Camen, Joe Thomas

Cậu bé tuổi teen Adam có cuộc tìm kiếm người cha đã mất tích lâu năm của mình và ông ấy không ai khác chính là nhân vật Bigfoot - người rừng trong huyền thoai. Ông đã ẩn náu trong rừng trong nhiều năm để bảo vệ chính mình và gia đình mình khỏi HairCo. - một tập đoàn khổng lồ đang âm mưu thí nghiệm khoa học với loại DNA đặc biệt của người rừng Bigfoot. Sau một thời gian dài xa cách, Adam sớm phát hiện ra rằng cậu bé cũng có một năng lực phi thường ngoài sức tưởng tượng. Nhưng ít ai biết được, HairCo. đã lần ra dấu vết của người rừng Bigfoot từ chính cậu bé Adam.

Trailer phim 'Son of bigfoot'

6 Days (6 ngày thảm sát)

Khởi chiếu: 18/8

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Jamie Bell, Abbie Cornish, Mark Strong

Bộ phim lấy cảm hứng về một sự kiện có thật. Tháng 4/1980, các tay súng có vũ trang đã tấn công vào lãnh sự quán tại London và uy hiếp các con tin trong tòa nhà. Diễn biến ngày một căng thẳng khi đội quân tinh nhuệ được huấn luyện đã lên kế hoạch mà thế giới phải kinh ngạc là đột kích tòa nhà và giải cứu con tin trong 6 ngày.

Trailer phim '6 Days'

The battleship Island (Đảo địa ngục)

Khởi chiếu: 18/8

Thời lượng: 132 phút

Diễn viên: So Ji Sub, Hwang Jung Min, Song Joong Ki

Lấy bối cảnh thời người dân Triều Tiên bị Nhật Bản đô hộ, phim là khúc ca bi tráng về cuộc đấu tranh và trốn thoát của 400 người lao động khỏi hòn đảo Hashima. Hòn đảo này nằm giữa đại dương, được xây dựng vô cùng kiên cố, với các hầm lò ở độ sâu 1.000m so với mực nước biển. Những tù nhân Triều Tiên ở đây bị quân đội Nhật giam cầm và bóc lột sức lao động bằng cách bắt họ khai thác than trong điều kiện hết sức tồi tệ và có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Trailer phim 'The battleship Island'

Yêu đi đừng sợ

Khởi chiếu: 25/8

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Puka, Ái Phương, Hạ Anh, Cao Thái Hà...

Phim được Việt hóa từ tác phẩm ăn khách Spellbound của Hàn Quốc, có nội dung về chuyện tình hài hước xen lẫn rùng rợn của một ảo thuật gia và cô gái có khả năng nhìn thấy ma. Tùng (Ngô Kiến Huy) là một ảo thuật gia tài ba được mệnh danh “phù thủy”. Tuy nhiên, anh có điểm yếu là cực kỳ nhát gan. Tình cờ gặp được cô gái bí ẩn xinh đẹp có khả năng nhìn thấy ma tên Phương (Nhã Phương), cuộc đời của Tùng thay đổi. Chuyện tình cảm của họ còn rắc rối hơn khi có sự tham gia của hội bạn thân chuyên phá rối. Phúc (Kiều Minh Tuấn) - quản lý kiêm bạn thân và cũng là quân sư của Tùng. Với tính cách ba phải, lúc thì cổ vũ “yêu không hối tiếc”, lúc lại đòi “nghỉ yêu cho khỏe”, Phúc khiến Tùng không ít lần đau đầu. Phương thì có hẳn hai cô bạn thân đi theo tư vấn “chống ế”. Đó là Trang Ú đam mê thể dục và Diễm - thước chuẩn cho sắc đẹp hoàn hảo.

Ngô Kiến Huy nép sát vào Nhã Phương vì sợ ma

Ghost house (Ngôi nhà ma ám)

Khởi chiếu: 25/8

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Scout Taylor-Compton, James Landry Hébert

Trong kỳ nghỉ ở Thái Lan cùng với Jim, Julie đã rất thích thú chụp lại những bức ảnh về “nhà của hồn ma” - những điện thờ đặt ở góc linh thiêng nhất trong mỗi ngôi nhà, vốn được tin là nơi dành cho các hồn ma cư ngụ. Sau đó, hai du khách tới từ Anh đã rủ rê đôi bạn này cùng đi về vùng nông thôn, hứa hẹn sẽ dẫn họ tới một nghĩa địa dành cho hồn ma với những ngôi mộ bị bỏ hoang.

Trailer phim 'Ghost house'

American made (Barry Seal: Lách luật kiểu Mỹ)

Khởi chiếu: 25/8

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Tom Cruise, Jesse Plemons, Caleb Landry Jones

Dựa trên một câu chuyện có thật, phim là cuộc phiêu lưu xuyên quốc gia của Barry Seal (Tom Cruise), tên lừa đảo và cũng là một phi công bất ngờ được chiêu mộ vào tổ chức CIA để thực hiện một trong những điệp vụ ngầm lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Trailer phim 'American made'

The nut job 2 (Phi vụ hạt dẻ 2: Công viên đại chiến)

Khởi chiếu: 25/8

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên lồng tiếng: Jackie Chan, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Will Arnett,…

Surly và những người bạn Buddy, Andie, Precious tình cờ phát hiện ra gã thị trưởng của thành phố Oakton đang có một âm mưu lớn nhằm xây công viên giải trí khổng lồ, điều sẽ đe dọa đến công viên thành phố - chính là chỗ ở của bọn họ. Để có thể ngăn chặn gã thị trưởng, con gái lão và tên cảnh vệ trông coi động vật cuồng nộ thực hiện kế hoạch, nhóm Surly và toàn bộ động vật của công viên phải đồng lòng để giành lại thế giới của mình.

Trailer phim 'The nut job 2'

Nắng 2

Khởi chiếu: 31/8

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Thu Trang, Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, Miu Lê, Hoàng Phi, bé Kim Thư

Sau thành công của Nắng 1 với doanh thu 65 tỷ đồng vào năm ngoái, nhà sản xuất đã thực hiện phần 2. Nội dung tiếp tục xoay quanh câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của hai mẹ con Mưa - Nắng. Ở phần này, người mẹ khờ Mưa (Thu Trang) vô tình bị bắt cóc bởi anh chàng tên Hoàng (Hoàng Phi) đang bị nhóm giang hồ truy đuổi. Cùng với Linh (Miu Lê), cô tiểu thư bị Hoàng cướp xe, cả ba đã có chuyến đi bão táp đến Phan Rang, quê nhà của Hoàng. Trong khi đó, bé Nắng (Kim Thư) cùng hai người chú (Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn) đang cố gắng tìm cách giải cứu mẹ Mưa.

Teaser 2 phim 'Nắng 2'

What happened to Monday/Seven Siters

Khởi chiếu: 31/8

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close

Trong một thế giới khi dân số trở nên quá tải, chính phủ phải kiểm soát người dân thông qua thiết bị vệ tinh. Đứng trước sự kiểm soát chặt chẽ đó, một nhóm chị em với biệt danh từ thứ hai đến chủ nhật đã âm thầm chống lại sự kiểm soát bằng cách vô hiệu hóa thiết bị trên.

Trailer phim 'What happened to Monday'