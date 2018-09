Sa Quyên The Voice làm đêm nhạc riêng ở Hà Nội

Những ca khúc tiếng Anh do Quyên tự sáng tác sẽ được giới thiệu đến khán giả.

Đam mê ca hát từ nhỏ nhưng Sa Quyên chưa học qua một trường lớp đào tạo chính quy nào về thanh nhạc. Với vốn liếng là 9 năm làm quản ca suốt thời học phổ thông, là muôn điều cuộc sống ngoài kia không ngừng chảy, là những bước chân mà cô đã đi qua hơn 20 năm tuổi… Quyên đến với âm nhạc.

Quyên đã thử sức mình ở cuộc thi The Voice với cái tên thật Bình Quyên và chỉ dừng lại ở vòng Đối đầu. Dừng chân ở cuộc thi nhưng Quyên không dừng lại niềm khát khao của mình. Nếu như bạn thấy Quyên có vẻ hiền và khuôn khổ ở sân khấu The Voice thì đấy vẫn chưa phải thật sự là Quyên. Cô gái này có thể thủ thỉ với tiếng guitar mộc mạc vừa đủ để thể hiện mình, biết sáng tác và biết “điên”. Quyên tự học, tự mày mò và tự tìm con đường cho mình. Quyên hát luôn có sức phiêu linh và biến hóa, bởi vậy có thể nói chất blue-jazz trong cô khá đậm đặc. Nhưng Quyên bảo: “Khi hát, em không thích nghĩ đấy là jazz, pop, punk hay thể loại nào khác. Em không phân định nó rõ ràng mà cứ để cảm xúc đưa đẩy. Em nghe tất cả các thể loại nhạc và cá nhân em cho rằng âm nhạc là tự mình tạo ra, với cái đầu và sự nhìn nhận của chính mình.”.

Sa Quyên sẽ giới thiệu 3 ca khúc cô tự sáng tác trong minishow tại Hà Nội.

Trong đêm nhạc ở Hà Nội, Quyên sẽ biểu diễn lần đầu tiên 3 sáng tác của mình. Những ca khúc này đều được Quyên viết bằng tiếng Anh, kể về câu chuyện cô đã thấy, đã trải qua - “Những câu chuyện dường như không đủ”. Đó cũng là cách Quyên muốn chính thức giới thiệu đến khán giả hình ảnh ca sĩ Sa Quyên với phong cách âm nhạc riêng biệt.

Quyên nói rằng, ở minishow riêng này, cô muốn đầu tiên khán giả lắng nghe giọng hát của mình, sau đó là để mọi người hiểu được cách cô cảm nhận cuộc sống và đưa vào các tác phẩm. Quyên tâm sự như chính cái nửa đàn bà, nửa con gái của mình khi chỉ hơn 20 tuổi với bao nhiêu thiếu thốn, nhưng cô tin rằng: “Luôn có ánh sáng nơi nào đó rất gần và vì thế hãy sống là chính mình, không cần ngụy trang. Vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp mỗi ngày, trời vẫn sáng và động lực vươn lên sẽ đánh chết đi nổi sợ hãi”. Chính vì thế, Quyên đã lấy ca từ trong ca khúc chủ đề The brightest way in your eyes của mình để đặt tựa cho đêm nhạc “Những cánh hoa trong rừng khô cằn vẫn có thể nở, sao bạn lại không?”.

Quyên phiêu ở sân khấu Zone 9.

Ngoài những sáng tác của mình, Quyên sẽ cover những ca khúc nổi tiếng mà mỗi bài đều có gắn với phần nào đó trong con người cô: Cỏ và mưa (Giáng Son), Gió mùa về (Lê Minh Sơn), I cried for you (Katie Melua), Be my man (Asa), Home (Edward Sharpe)... Hỗ trợ cho Quyên trong show diễn này là guitarist Tuấn Anh QB và những người bạn thân thiết của cô ở Zone 9.

Đêm nhạc của Sa Quyên sẽ diễn ra lúc 20h15 ngày 17/1 tại sân khấu Blackbox, 56 Nguyễn Khuyến, Hà Nội.

Thu Hà