'Rừng' mỹ nhân lộng lẫy trên thảm đỏ

CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA NGÔI SAO XANH 2014: - Gương mặt truyền hình triển vọng (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Phương Quỳnh. - Nam & Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Chí Dũng - Nhật Kim Anh. - Phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Tìm chồng cho vợ tôi. - Nam & Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Richard Yap - Jodi Sta Maria. - Phim nước ngoài được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Trái tim bé bỏng. - Nam & Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Quý Bình - Kim Tuyến/Vân Trang. - Phim Truyền hình xuất sắc nhất (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Đôi mắt của trái tim. - Gương mặt Điện ảnh triển vọng (Do Hội đồng nghệ thuật bình chọn): Bình An. - Giải Sáng tạo xuất sắc (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Victor Vũ. - Nam & Nữ diễn viên Điện ảnh được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Kim Lý - Trương Ngọc Ánh. - Nam & Nữ diễn viên Điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Bình Minh/Trung Dũng - Trương Ngọc Ánh. - Phim Điện ảnh hay nhất (Do Hội đồng nghệ thuật bình chọn): Lạc giới.