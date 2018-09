Rocker Nguyễn ra mắt CD mới trong buổi offline cùng fan

CD mới tập hợp những ca khúc của nam ca sĩ ngày đầu ra mắt đến nay và hai bản nhạc mới 'Sẽ về với nhau', 'Chờ cơn mưa'.

Trong buổi offline kỷ niệm một năm ca hát, Rocker Nguyễn giới thiệu CD mới mang tên "From me to you" và kế hoạch ra mắt MV mới. CD đầu tay "From me to you" được xem như mini album tập hợp những ca khúc của nam ca sĩ từ ngày đầu ra mắt đến nay kèm hai bản nhạc mới sẽ quảng bá trong thời gian tới là Sẽ về với nhau và Chờ cơn mưa. Trong đó, Sẽ về với nhau là ca khúc được chọn để quay MV.

Thông qua CD này, nhiều "góc khuất" trong con người của chàng ca sĩ trẻ sẽ được hé lộ. Khi nhận được câu hỏi lý do quyết định ra mắt một CD truyền thống trong thời buổi khán giả phần lớn chỉ nghe nhạc online, Rocker Nguyễn tiết lộ anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ và chỉ những sản phẩm được đầu tư chỉn chu như vậy mới xứng đáng với tình cảm to lớn của người hâm mộ. Ngoài ra, trong năm 2018, nam ca sĩ sẽ sống hết mình cho âm nhạc và có những đột phá mới.

Rocker Nguyễn "đốn tim" fan với các bài hát ngọt ngào.

Tại chương trình, Rocker Nguyễn hát live nhiều ca khúc như Khi tôi là tôi, Quá khứ còn lại gì, Dù chỉ là mộng mơ... và thể hiện khả năng chơi đàn điêu luyện. Ngoài giới thiệu CD, tiết lộ về MV mới và biểu diễn, Rocker Nguyễn còn dành cho fan những món quà đáng yêu từ thương hiệu smartphone mà mình là gương mặt đại diện.

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp như ca sĩ Quang Đăng, Thái Trinh, biên đạo Phạm Lịch, diễn viên Thế Bảo, Cindy V, Hữu Vi, Lynk Lee, Thuận Nguyễn, nhà thiết kế Chung Thanh Phong... và các fan đến chúc mừng Rocker Nguyễn trong buổi offline thân mật này. Bên cạnh đó, những nghệ sĩ không thể có mặt như Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ Dũng Khánh, Minh Hằng, Angela Phương Trinh... cũng dành tặng anh những món quà đặc biệt qua video.

Các đồng nghiệp đến chúc mừng nam ca sĩ ra mắt CD mới.

Rocker thừa nhận: "Tôi luôn hướng đến sự hoàn mỹ trong tất cả những gì mình làm nên có thể dành cả thanh xuân để đi tìm nó. Nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra điều này không tồn tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn nhận sự hoàn mỹ là mục tiêu phấn đấu, luôn cố gắng chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân thì chắc chắn những gì mình làm sẽ đạt được kết quả tốt nhất".

Trong một năm qua, Rocker Nguyễn từng bước khẳn định mình trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và anh còn được chọn làm đại sứ hình ảnh của Huawei nova 2i. Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng Huawei nova 2i, nam ca sĩ cho biết: "Tên Nova của sản phẩm bắt nguồn từ Innovation - sự cải tiến - để ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, cũng như Rocker không ngại thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực để ngày càng hoàn thiện mình. Ngoài ra, nova còn có một ý nghĩa nữa là “ngôi sao mới” và cũng rất giống Rocker khi tôi cũng là một ngôi sao mới đang cố gắng phát triển bản thân".

Thu Ngân