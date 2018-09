Rộ tin sao TVB Hồ Hạnh Nhi sắp sang Việt Nam

Diễn viên 'Vùng trời bao la' dự sự kiện của một viện thẩm mỹ vào 25/4 tới.

Tuần trước, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ viết lên fanpage của cô tại Việt Nam: "Would you guys come and see me if I come to Ho Chi Minh City?". (Tạm dịch: Các bạn sẽ đến gặp tôi nếu tôi đến TP HCM chứ?). Sau đó, Hồ Hạnh Nhi còn chia sẻ thêm với fan Việt, cô ít đến Việt Nam nên mong lần này tổ chức được một buổi gặp gỡ càng nhiều fan càng tốt. Nữ diễn viên xác nhận thêm, cô sẽ có mặt tại TP HCM vào 25/4.

Thông tin này khiến fan của Hồ Hạnh Nhi tại Việt Nam "phát sốt". Họ còn tưởng đây là chuyện đùa dù đã qua ngày Cá tháng tư được vài hôm. Các fan vẫn chưa rõ mục đích Hồ Hạnh Nhi sang Việt Nam làm gì.

Nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi.

Theo nguồn tin riêng của Ngoisao.net, việc Hồ Hạnh Nhi sang Việt Nam, cụ thể là TP HCM vào 25/4, là sự thật. Cô được mời qua dự sự kiện của viện thẩm mỹ do Hoa hậu Phu nhân 2012 Thu Hoài làm chủ. Phía Hoa hậu Thu Hoài đã xác nhận thông tin này, nhưng chưa tiết lộ gì thêm vì còn thương thảo hợp đồng.

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, là diễn viên độc quyền của đài TVB (Hong Kong) từ năm 1999 đến nay. Ngoài ra, Hồ Hạnh Nhi còn là một ca sĩ. Người đẹp từng hai lần đoạt giải Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Nữ nhân vật truyền hình được yêu thích nhất. Khán giả Việt Nam yêu mến Hồ Hạnh Nhi qua hàng loạt vai diễn trong các phim Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Tòa án lương tâm... và mới đây là Kiêu hùng, Thổ nương tử.

Đoạn chia sẻ của Hồ Hạnh Nhi với fan trên fanpage Việt Nam.

Hồ Hạnh Nhi vừa kết hôn với bạn trai là doanh nhân người Hong Kong tên Phillip Lee hồi 12/2015. Hôn lễ của họ khá đình đám khi có nghi thức rước dâu bằng dàn siêu xe. Vợ chồng cô vừa trải qua kỳ trăng mật kéo dài 74 ngày. Trước đó, Hồ Hạnh Nhi từng có mối tình đẹp với nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch. Họ yêu nhau được 7 năm thì chia tay khiến khán giả tiếc nuối.

