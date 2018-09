Rộ tin Mỹ Tâm, Bằng Kiều ngồi 'ghế nóng' The Voice

Trong danh sách rò rỉ còn có Thu Phương và Tuấn Hưng.

Khuya 6/3, khán giả lan truyền hình ảnh 4 vị huấn luyện viên mới của Giọng hát Việt 2015, gồm Tuấn Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương và Bằng Kiều. Đây là danh sách hoàn toàn mới so với hai năm trước khiến nhiều người phấn khích. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng đây không phải danh sách chính thức.

Mỹ Tâm là gương mặt được nhiều khán giả chờ đợi nhưng cũng là người kín tiếng nhất. Cách đây không lâu, rộ tin "hoạ mi tóc nâu" rời Vietnam Idol sang The Voice, vì nhãn hàng từng tài trợ cô thực hiện liveshow Heartbeat năm ngoái sẽ là nhà tài trợ của chương trình Giọng hát Việt 2015. Song, thông tin này không được phía Mỹ Tâm xác nhận. Mới đây, khi Thu Minh chính thức thay Mỹ Tâm ở vị trí giám khảo Vietnam Idol, nhiều người mới khẳng định rằng việc giọng ca Ước gì chuyển sang The Voice là hoàn toàn có cơ sở.

Về hai ca sĩ hải ngoại Thu Phương và Bằng Kiều, những nguồn tin thân cận cho biết chỉ có Thu Phương là gần như chắc chắn trở thành huấn luyện viên mới của cuộc thi. Trong khi đó, Bằng Kiều khá khó khăn trong việc xin giấy phép biểu diễn tại TP HCM, nên chưa thể nắm giữ vai trò này trong mùa thứ ba. Bù lại, người đồng môn thân thiết với Bằng Kiều ở nhóm Quả Dưa Hấu một thời là Tuấn Hưng được lựa chọn để thay thế. Đến thời điểm này, huấn luyện viên thứ tư được cho rằng sẽ vẫn là một "người cũ" - ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Thế nhưng, Mr. Đàm cũng chưa được phép lên tiếng về vấn đề này.

Mỹ Tâm rất được chờ đợi trở thành huấn luyện viên chính thức.

Với những thông tin rò rỉ xung quanh các huấn luyện viên The Voice, cũng như mọi năm, ban tổ chức không chia sẻ bất kỳ điều gì. Họ sẽ lần lượt công bố tên từng người trong các bản tin trước khi vòng Giấu mặt quay hình.

The Voice đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2012 với tên gọi Giọng hát Việt, từng là cuộc thi rất ăn khách, thu hút đông đảo khán giả. Ở mùa đầu tiên, 4 huấn luyện viên gồm Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Trần Lập đã tìm ra quán quân là Hương Tràm. Sang mùa thứ hai, chỉ còn Mr. Đàm trụ lại, 3 người mới là Hồng Nhung, Mỹ Linh và Quốc Trung, góp phần vào sự đăng quang của Vũ Thảo My. Dự kiến, chương trình năm nay lên sóng sau khi The Remix kết thúc vào cuối tháng 4.

Hân Quy