Richard Marx sưởi ấm mùa đông bằng những bản tình ca

Giọng ca sinh năm 1963 thể hiện gần 10 ca khúc gắn liền với tên tuổi, trong đó có một số nhạc phẩm khán giả đã thuộc lòng 'Right here waiting', 'Now and Forever' hay 'This I Promise You' mà anh đã sáng tác và sản xuất riêng cho nhóm NSYNC... Ngoài ra, anh còn trình diễn bài hát 'Save Me' trên nền video chiếu 3 cậu con trai cùng chơi nhạc cụ và hát đệm cho mình. Richard tâm sự, khi viết tác phẩm này, cả 3 con trai của anh đều rất thích nên anh nảy ra ý tưởng thu âm cùng 3 con. Con trai cả 26 tuổi chơi guitar, con trai thứ hai 24 tuổi chơi piano và con trai thứ ba 22 tuổi chơi trống.