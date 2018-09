Richard Clayderman coi khán giả là 'nữ thần'

Với nghệ sĩ dương cầm người Pháp, công chúng luôn tạo cho ông cảm hứng suốt hơn 40 năm làm nghề.

Trải qua 12 giờ bay từ Paris đến Hà Nội vào sáng nay (22/8), Richard Clayderman chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi trước khi xuất hiện tại buổi họp báo. Ông tươi cười chào phóng viên và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi dù trong người vẫn còn chút mệt mỏi vì chuyến bay dài. Richard nói, ông thường xuyên đi lưu diễn trên khắp thế giới nên ít có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài việc bị chênh lệch múi giờ, ông còn phải tập luyện với ban nhạc trước khi có buổi trình diễn chính thức với công chúng. "Hơn 40 năm qua, tôi chỉ dành tình yêu cho âm nhạc. Cứ diễn xong nơi này, tôi lại di chuyển đến nơi khác. Vì thường xuyên vắng nhà nên vợ con tôi cảm thấy hơi buồn. Tuy nhiên, vợ tôi cũng là nghệ sĩ nên thông cảm cho công việc của chồng. Chỉ là đôi lúc có một mình trong chuyến biểu diễn, tôi thấy cô đơn. Nhưng phải có những lúc như vậy thì khi trở về nhà tôi mới cảm nhận rõ rệt được ý nghĩa quan trọng của mái ấm gia đình", nghệ sĩ cho biết.

Richard Clayderman đến Hà Nội vào khoảng 8h sáng nay.

Là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, Richard luôn giữ bản thân trong khuôn khổ cuộc sống lành mạnh, để đảm bảo sức khỏe, cống hiến cho nghệ thuật. Ông tiết lộ, ông cố gắng ăn uống đúng giờ, không uống rượu, hút thuốc hoặc làm bất cứ điều gì có hại cho sức khỏe. Ông sống như vậy cũng chỉ vì một mục đích cuối cùng, có đủ năng lượng để mang tới cho khán giả những màn trình diễn thăng hoa, cảm xúc.

Khi đặt chân đến Việt Nam, Richard Clayderman rất hạnh phúc trước sự chào đón nồng hậu của mọi người. Ông vui bởi những khán giả Việt thuộc thế hệ 5X, 6X vẫn yêu mến ông. Mục tiêu của ông là tiếp tục duy trì tình cảm ấy, đồng thời chinh phục trái tim giới trẻ.

Gắn bó bên cây đàn piano suốt mấy chục năm qua nhưng mỗi lần lướt ngón tay trên phím đàn, Richard lại có cảm xúc khác nhau. Càng diễn nhiều, ông càng muốn mình chơi tốt hơn để không phụ lòng người hâm mộ. Ông tự nhận mình là một người lãng mạn trong cuộc sống. Những bản nhạc ông chơi đều thể hiện rõ tính cách và con người ông. Khán giả khi buồn thường tìm đến nhạc của ông để giải tỏa muộn phiền. Riêng ông lại nghe đủ các thể loại âm nhạc để tâm trạng mình phấn chấn hơn.

Khi hỏi, ai là 'nữ thần', nàng thơ, tạo cho ông cảm hứng chơi nhạc, Richard cười tiết lộ, đó là người thầy dạy piano đầu tiên của ông và khán giả. Người thầy đã truyền cho ông tình yêu âm nhạc cổ điển, còn công chúng ở khắp thế giới lại thôi thúc ông không ngừng lao động và cống hiến.

Dù chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi nhưng ông vẫn tươi cười xuất hiện tại buổi gặp gỡ báo chí và trả lời mọi câu hỏi về chương trình về chương trình 'Richard Clayderman cùng VP Bank'.

Đến Hà Nội biểu diễn lần này, Richard Clayderman mong được tìm hiểu về âm nhạc của Việt Nam. Ông bày tỏ ý định muốn kết hợp những giai điệu truyền thống của người Việt với âm nhạc của mình để khi có cơ hội trở lại Việt Nam, ông sẽ thể hiện điều đó.

Trong buổi diễn của mình vào tối 23/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Richard Clayderman sẽ chơi nhiều bản nhạc quen thuộc và giới thiệu một số nhạc phẩm trong album mới phát hành. Dàn nhạc dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do nghệ sĩ Bùi Công Duy tư vấn chuyên môn sẽ kết hợp cùng ông trong chương trình.

Richard Clayderman sinh năm 1953, là một nghệ sĩ dương cầm tài năng của Pháp. Ông theo học Nhạc viện Paris và được đào tạo trở thành nghệ sĩ piano cổ điển. Tuy nhiên sau đó Richard lại theo đuổi âm nhạc phổ thông và những tình khúc đương đại. Những nhạc phẩm trữ tình ngọt ngào của ông làm say mê khán giả nhiều thế hệ như Yesterday, The Sound of Silence, Memory, A Time For Us hay Winter Sonata...

Trong sự nghiệp hơn 40 năm biểu diễn, Richard đã phát hành hàng trăm album và tổng cộng đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Riêng album Ballade Pour Adeline bán được 24 triệu bản. Ông đã biểu diễn hơn 2.000 buổi hòa nhạc tại hơn 50 quốc gia và được sách kỷ lục Guiness ghi danh là Nghệ sĩ piano thành công nhất thế giới.

Quỳnh Như

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng