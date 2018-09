Quỳnh Trâm nhận sai khi tố Andrea 'ngủ' với Baggio

Cô quá sốc trước vụ ngoại tình và không giữ được bình tĩnh nên mới chia sẻ trên Facebook.

Vụ Quỳnh Trâm tức giận tố cáo người mẫu Tây Ban Nha 'lên giường' với chồng mình đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng trong ngày hôm nay. Mặc dù đã xóa bỏ status về sự việc nhưng không ít khán giả cho rằng, Quỳnh Trâm cư xử như 'con nít' khi tự 'vạch áo cho người xem lưng' chuyện vợ chồng cô lục đục. Ngay sau lời tố của Quỳnh Trâm, Andrea cũng giận dữ bày tỏ thái độ trên trang cá nhân. Cô dùng những lời nói nặng nề 'chê cười' Quỳnh Trâm đã hiểu sai sự thật. Chân dài Tây Ban Nha khẳng định, cô không dại gì 'lén lút' đưa tình cũ lên giường trong khi Baggio đã có tổ ấm hạnh phúc với Quỳnh Trâm.

Quỳnh Trâm quyết định im lặng để giải quyết sự việc trong nội bộ gia đình.

Trong khi dư luận đang bệnh vực Andrea và chỉ trích Quỳnh Trâm thì cách đây ít giờ, vợ Baggio đã chính thức lên tiếng trên Facebook về vụ ồn ào, đặc biệt cô còn công khai đoạn tin nhắn mà Andrea gửi cho mình. Nội dung status như sau: "Thôi nhé tôi chốt lại để mọi người khỏi ngồi suy diễn cũng như không nghe một phía nữa. OK, tôi thật sự chọn cách sai lầm khi đăng chuyện riêng lên public chỉ vì quá shock, không giữ nổi bình tĩnh và như thế tôi quá ngốc. Còn về vấn đề này, tôi chọn cách xoá status đó là vì tôi nhận ra mình nên giải quyết riêng giữa hai vợ chồng và gia đình tôi đã can thiệp. Tôi đau đủ rồi và tôi kkhông muốn xé to chuyện thêm nữa. Bây giờ chúng tôi chọn cách im lặng để giải quyết với nhau, xong việc nhà rồi sẽ ra chuyện ngoài... Đã im rồi thì những nguời trong cuộc đừng xấn nữa. Và hôm nay tôi nhận được câu trả lời từ bạn kia, xong tôi chẳng còn gì để nói nữa '...Lúc đấy em còn không biết là chị có tồn tại trên đời này..' Rõ rồi! Tôi sẽ không trả lời thêm gì nữa!".

Mới kết hôn được hơn 2 tháng nhưng vợ chồng Baggio đã lục đục

Chia sẻ với Ngoisao.net, Andrea nói, cô vẫn chưa hết sốc trước lời tố cáo của Quỳnh Trâm, thậm chí cô nghĩ Quỳnh Trâm bị mất trí mới viết ra những thông tin sai sự thật như vậy. "Tôi không cần lời xin lỗi của cô ta vì cô ta là người không đàng hoàng khi đem danh dự của người khác ra đùa giỡn", Andrea gay gắt. Cô cũng cho rằng, việc cô xưng 'tao', gọi Quỳnh Trâm là 'mày' trên Facebook không có gì xấc xược bởi " Tôi không việc gì tôi phải nhã nhặn với một người không đàng hoàng".

Trong khi Quỳnh Trâm và Andrea 'lời qua, tiếng lại' trên Facebook thì Baggio, nhân vật chính của vụ ồn ào lại khá bình tĩnh. Trả lời trên một trang báo mạng, anh khẳng định, Quỳnh Trâm viết status về việc anh 'lên giường' với tình cũ trong tình trạng ghen tuông. Anh cũng phủ nhận việc mình ngoại tình.

Trước thời điểm xảy ra scandal, ngày 30/3, vợ chồng Baggio - Quỳnh Trâm vẫn vui vẻ đi ăn tiệc cùng đoàn phim Chạm tay vào nỗi nhớ tại Hà Nội.

Bình Yên