Quỳnh Chi lấn sân làm ca sĩ để không hối hận

Hotgirl biết mình là ai nên quyết định 'đá chéo sân' ở vai trò mới.

Gần một năm nay Quỳnh Chi mới chính thức trở lại làng giải trí sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Mới đây, cô gây bất ngờ cho nhiều người khi tuyên bố lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Hình ảnh Quỳnh Chi hướng đến là một ca sĩ trẻ trung, gợi cảm.

Hot girl - MC Quỳnh Chi quyết định thử sức làm ca sĩ. Ảnh: Rin Trần, stylist: Kye Nguyễn

Quỳnh Chi chia sẻ, cô ước mơ trở thành ca sĩ từ nhỏ, nhưng vòng xoáy cuộc sống cuốn đi khiến ước mơ chưa thành hiện thực. Sau khi lập gia đình, cuộc sống khá vui vẻ, bình yên nhưng ước mơ ngày nào vẫn luôn cháy bỏng. Vì vậy, Quỳnh Chi quyết định thử sức một lần để sau này không phải hối hận. "Bản thân tôi luôn biết mình là ai, sân nào là sân của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được quyền đá chéo sân".

Khi nghe Quỳnh Chi nói về ý định đi hát, bạn bè, đồng nghiệp rất ủng hộ cô. Đầu tiên, cô nhận được ca khúc Hoy đi nha do nhạc sĩ Anh Tú gửi tặng. Đây được xem là bài hát đầu tiên đánh dấu bước chuyển trong con đường hoạt động nghệ thuật của hot girl. Được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Only C, Hoy đi nha có bản phối nghe rất rộn ràng, trẻ trung. Khi nghe phần rap, khán giả sẽ phần nào liên tưởng đến hit Anh không đòi quà đình đám của Only C. Dự kiến, Quỳnh Chi sẽ quay MV cho ca khúc với hình ảnh chú mèo dễ thương, như một biểu tượng của cô trong lĩnh vực ca hát.

Quỳnh Chi theo đuổi hình ảnh miêu nữ trẻ trung, gợi cảm.

Quỳnh Chi bày tỏ, cô sẽ theo đuổi dòng nhạc điện tử đương đại kết hợp R&B, hiphop, dance và pop trên nền hoà âm điện tử đặc biệt. Hot girl hy vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả để cô tự tin bước trên con đường mới.

Nghe Quỳnh Chi hát "Hoy đi nha":

Hân Quy