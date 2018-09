Quỳnh Chi gợi cảm 'gái một con'

'Hoy đi nha' do một người bạn sáng tác cho Quỳnh Chi và được nhạc sĩ Only C làm nhạc, nghe rất trẻ trung và bắt tai. MV được chính Quỳnh Chi lên ý tưởng thực hiện, trong đó cô đóng vai cô mèo nhí nhảnh, gợi cảm. Theo Quỳnh Chi, hình ảnh nhân vật cô mèo trong MV phản ánh đúng con người của cô ngoài đời, cũng có lúc xì tin, nhõng nhẽo như vậy. Trong buổi gặp gỡ, Quỳnh Chi không ngại nghe những lời nhận xét, góp ý thẳng thắn về sản phẩm đầu tay. Cô cho biết, sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc trau dồi giọng hát cũng như suy nghĩ ý tưởng phù hợp hơn cho các MV sau.