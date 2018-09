'Quỳnh búp bê' giữ nhãn 18+ ngày tái xuất

Không có nhiều cảnh bạo lực, tình dục nhưng tập 7 của bộ phim vẫn được giữ nguyên khuyến cáo không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Tối 3/9, phim truyền hình Quỳnh búp bê lên sóng VTV3 sau gần 2 tháng tạm dừng. Trước khi bắt đầu tập 7, đài truyền hình cho chạy dòng chữ: "Trong phim có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, cần có sự giám sát của phụ huynh khi xem". Đây là khuyến nghị được đơn vị phát sóng đưa ra từ tập 5 khi phim còn chiếu ở khung giờ sớm hơn trên kênh VTV1 vì có nhiều cảnh bạo lực, tình dục.

Trong tập mới, Lan Cave (Thanh Hương) dàn cảnh để cả xóm trọ cave chứng kiến cảnh My Sói (Thu Quỳnh) vấy bẩn lên quần áo của mọi người. Việc này giúp giải oan cho Quỳnh (Phương Oanh) đồng thời cho thấy bộ mặt thật của My. Không chỉ giở trò bẩn với "đào mới" của Thiên Thai, My còn hại nhiều cô gái khác. Sau khi biết chân tướng sự việc, các cô gái còn lại trong xóm trọ dần đón nhận và yêu thương Quỳnh. Nhờ vậy, nhân vật chính đã có những ngày tháng yên bình trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ.

Một cảnh quay trong tập 7 của 'Quỳnh búp bê'.

Quỳnh gần đến ngày lâm bồn cũng là lúc dip Tết cận kề. Trong khi các cô gái còn lại tíu tít sắm sửa, về quê đoàn tụ bên gia đình thì Quỳnh chỉ còn lại một mình trong xóm trọ. Cảnh (Doãn Quốc Đam) tình cờ nhận gác trực thay "đàn em" nên đã có dịp tiếp xúc nhiều hơn với Quỳnh. Anh bề ngoài rất lạnh lùng nhưng luôn quan tâm, giúp đỡ Quỳnh từ những việc nhỏ nhất như bắt cô mặc áo ấm khi trời lạnh hay chèn lại tấm cửa bị hổng để ngăn chuột chạy vào nhà... Cảnh rất lưu tâm đến những câu chuyện về người bố đã khuất mà Quỳnh kể. Thế nhưng, anh không giấu được sự khinh miệt, ghê tởm khi cho rằng cô cũng ăn chơi sa đoạ giống như những cô gái làng chơi khác, khiến bố chết không thể nhắm mắt vì tội chửa hoang. Những lời miệt thị của Cảnh khiến Quỳnh mất bình tĩnh, khóc lóc, lao vào đánh anh. Cú trượt chân ngã sau đó khiến cô bị động thai, chảy máu đầm đìa. Dù Quỳnh ra sức xua đuổi, Cảnh vẫn một mực bế cô vào bệnh viện. Sự cứu trợ kịp thời của Cảnh đã giúp Quỳnh vượt cạn an toàn. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ ngay khi nhìn thấy con đã lên cơn hoảng loạn, một mực đòi vứt bỏ đứa trẻ.

Ở một diễn biến khác, Phong (Trọng Lân) - con trai ông Cấn (NSƯT Nguyễn Hải) phải bỏ trốn vì buôn bán ma tuý, phạm vào "luật rừng" mà Vũ (Minh Tiệp) đưa ra. Cô đơn khi phải ăn Tết một mình, ông Cấn càng trở nên đau đầu khi hay tin Quỳnh đã sinh non và không biết nên xử trí cô thế nào. Sau khi biết mọi chuyện, My tìm đến nhà ông Cấn và thuyết phục ông chủ Thiên Thai nên mang đứa bé tách khỏi mẹ để dễ bề điều khiển Quỳnh. My dùng lời lẽ ngon ngọt, cho rằng giải pháp này nhằm có lợi cho ông Cấn nhưng thực chất là vì e sợ sự trẻ trung, xinh đẹp của nhân vật mới sẽ làm lung lay vị trí số một của mình.

'Quỳnh búp bê' giữ nhãn 18+ ngày tái xuất

Ngoài phần tóm tắt nội dung từ tập 1 - 6, tập 7 diễn biến nhanh với sự thay đổi nhanh chóng trong mối quan hệ của các nhân vật. Trái với các tập trước, tập này không hề có các cảnh nhạy cảm như đánh đập phụ nữ hay đi khách. Trên fanpage chính thức của phim, nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng nhập vai xuất sắc của Doãn Quốc Đam. Anh đã thể hiện thành công hình ảnh của một tên xã hội đen trông hung dữ nhưng rất mực quan tâm, chăm sóc đến những người xung quanh, đặc biệt là Quỳnh. Nhiều người dùng cụm từ "bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là cả một trời ấm áp" để miêu tả về Cảnh. Các diễn viên còn lại cũng thể hiện tròn vai của mình.

Phim truyền hình Quỳnh búp bê do NSƯT Mai Hồng Phong đạo diễn, phát sóng hai tập mỗi tuần. Nhân vật chính trong phim là Quỳnh - cô gái vùng cao ngây thơ bị bán vào một tụ điểm mại dâm. Kịch bản xây dựng dựa trên số phận của các nhân vật có thật, phản ánh trực diện góc khuất trong cuộc sống của các cô gái làng chơi, nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ. Phim quy tụ các diễn viên NSƯT Nguyễn Hải, Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Minh Tiệp, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân...

