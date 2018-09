Quý bà ballet Pháp: 'Múa là lẽ sống của tôi'

Nghệ sĩ Agnès Letestu tâm sự, cô yêu nghiệp múa đến phát điên, tất cả thời gian chỉ xoay quanh đam mê này.

Agnès Letestu là vũ công ngôi sao (étoile) trong suốt 16 năm của vũ đoàn ballet Nhà hát Quốc gia Opéra de Paris. Đây là danh vị cao quý và kiêu hãnh nhất mà một vũ công tài năng mơ ước đến. Mảnh mai và thanh lịch, hoàn hảo cho đến tận các mũi chân, Agnès Letestu cho thấy một bức tranh toàn cảnh rực rỡ về tài năng.

Cô là vũ công thượng hạng, một ngôi sao không tì vết với phong cách rất tự nhiên và kỹ thuật bậc nhất nhưng không bao giờ thái quá. Cô nhảy múa bằng cả tinh thần của mình. Mỗi lần cô múa đều khiến người ta kinh ngạc, ngay cả với những vai diễn kinh điển, cô cũng luôn biểu cảm theo cách khác biệt.

Không chỉ là vũ công nổi tiếng, Agnès Letestu còn là nhà thiết kế trang phục, biên đạo múa và diễn viên kịch.

16 tuổi, Agnès Letestu mới là vũ công hạng thường trong vũ đoàn ballet của Nhà hát Opéra de Paris. Cô được chọn đại diện cho nước Pháp tại cuộc thi múa Eurovision và giành chiến thắng. Tài năng của cô sớm được khẳng định lần nữa với giải thưởng của cuộc thi ballet quốc tế Varna khi cô 19 tuổi. Năm 1992, ở tuổi 21, nghệ sĩ trẻ này đã được chọn để thủ vai Gamzatti trong vở La Bayadère, một vai thường chỉ dành cho các ngôi sao. Tiếp đó, cô đóng những vai lớn nhất mà một nữ vũ công có thể ao ước, từ Hồ thiên nga, Raymonda, Don Quichotte đến Người đẹp ngủ trong rừng, Romeo và Juliette, Giselle...

Hồ thiên nga - vở ballet mà Letestu tôn thờ đã đưa cô lên vị trí ngôi sao, thứ hạng cao nhất của vũ đoàn ballet Opéra de Paris - nhà hát ballet lâu đời và danh tiếng nhất thế giới. Khi đó, Agnès Letestu vừa tròn 26 tuổi. Mặc dù thể hiện hoàn hảo trong tất cả các vai, nhưng chỉ đến khi biên đạo múa lừng danh John Neumeier giao cho người đẹp vai Marguerite trong Trà hoa nữ - Agnès Letestu mới thật sự công nhận mình đã có một “vai diễn cuộc đời”.

Dù gì thì giới hạn tuổi nghề cho các vũ công của nhà hát Opéra de Paris cũng chỉ đóng khung ở con số 42. Nhưng những nghệ sĩ tài năng như Letestu vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật bằng kinh nghiệm của riêng mình. Cô huấn luyện cho các vũ công hạng nhất, đồng thời thường xuyên múa với tư cách khách mời và thiết kế trang phục cho những vũ đoàn danh tiếng.

Agnès Letestu thể hiện kỹ thuật điêu luyện và sự nhập thân tuyệt đối ở mỗi vai diễn.

Agnès Letestu yêu nghiệp múa “đến phát điên”. Cô nói: “Tôi không nghĩ rằng mình đã hy sinh tất cả cho múa, bởi vì tôi không xem những vất vả hay đau đớn vì múa là một sự hy sinh. Nhưng tất cả thời gian của tôi chỉ xoay quanh múa. Tôi sẽ từ bỏ chuyến đi nghỉ cuối tuần nếu biết có một buổi diễn vào ngày đó. Tôi cũng không thức khuya hoặc đi dự tiệc tối nếu có một buổi tập quan trọng vào ngày hôm sau. Khi cần phải thay thế một vai diễn do vũ công bị thương, tôi sẽ ở nhà hát cả ngày để đợi cơ hội được thay thế vào buổi tối. Múa là lẽ sống của tôi”.

Agnès Letestu sẽ trình diễn trong Paris Ballet tại Hà Nội vào tối ngày 11/6.

Nữ vũ công người Pháp với những bước nhảy huyền thoại này sẽ trình diễn trong Paris Ballet tại Hà Nội vào tối 11/6 tới. Chương trình do VPBank tổ chức, với trích đoạn của 9 vở ballet tiêu biểu nhất cho phong cách lãng mạn cổ điển Pháp và đương đại. Agnès Letestu sẽ múa trong trích đoạn In The Night và Không, Em không tiếc gì, hai vở ballet theo phong cách đương đại. Ngoài ra, cô là người thiết kế trang phục cho các diễn viên múa trích đoạn Những đứa trẻ thiên đường (hơn 300 bộ trang phục cho vở diễn này). Ngoài "quý bà ballet nước Pháp", đêm diễn còn có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Mai Thương