Quốc Trung ôm chặt Uyên Linh trên sân khấu

4 năm sau danh hiệu Quán quân Idol, Uyên Linh đã có bước trưởng thành dài không chỉ về kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý ca khúc mà còn ở phong cách trình diễn. Tối qua, cô ôn lại những kỷ niệm về thời điểm thi Vietnam Idol qua giai điệu của 'Cám ơn tình yêu', 'Chỉ là giấc mơ', 'Take me to the river'. Đây đều là các ca khúc giúp cô khẳng định giọng hát, đồng thời được đông đảo khán giả yêu mến.