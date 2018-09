Quốc Trung: 'Nhiều người giấu tên gửi tiền cho tôi'

Nhạc sĩ rất biết ơn những người đã âm thầm ủng hộ anh và ê-kíp thực hiện Monsoon Festival 2017.

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ trong buổi họp báo hôm 9/11 rằng, ban tổ chức Monsoon năm nay gặp rất nhiều khó khăn, từ việc xin giấy phép, xin tài trợ cũng như kinh phí tổ chức. Thủ tục xin giấy phép được hoàn thành rất muộn khiến cho ban tổ chức phải 3 lần thay đổi thời gian diễn ra chương trình. Điều đó dẫn đến nhiều khó khăn cho việc xin tài trợ để thực hiện Monsoon 2017. Tuy nhiên, bên cạnh các nhà tài trợ kim cương, anh và ê-kíp còn được rất nhiều người giúp đỡ để hoàn thành chương trình: "Rất nhiều cá nhân đã âm thầm ủng hộ chúng tôi. Trong số những người bạn của cá nhân tôi, có những người giấu tên gửi tiền cho tôi và cũng có những người ủng hộ mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Tôi rất cảm ơn những người đồng hành với mình".

Nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định, anh và ê-kíp chưa bao giờ trông chờ vào việc bán vé để khỏa lấp chi phí sản xuất chương trình: "Bán vé chưa bao giờ là nguồn thu cho Monsoon. Trong tất cả những năm qua, năm ngoái là năm chúng tôi bán được nhiều vé nhất khi có ban nhạc Scorpions tham gia. Tuy nhiên, tiền vé thu được năm ngoái cũng chưa đảm bảo nổi 20% chi phí sản xuất". Chính vì vậy, anh không dám xem chương trình đã bán được bao nhiêu vé tính đến thời điểm hiện tại.

Nhạc sĩ Quốc Trung tại buổi họp báo ngày 9/11.

Với tư cách trưởng ban tổ chức, nhạc sĩ Quốc Trung cũng cho biết đây là năm cuối cùng Monsoon được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hoàng Diệu - Hà Nội) - địa điểm đã gắn bó với chương trình suốt 3 năm qua. Lý do được Quốc Trung đưa ra là: "Chúng tôi đã có 2 năm để trình lên thành phố dự án xây dựng Monsoon Festival trong vòng 5 năm. Năm ngoái, chúng tôi đã trình nhưng không kịp thời gian xét duyệt. Sau đó, chúng tôi phải xin giấy phép riêng. Năm nay, chúng tôi cũng bắt đầu từ rất sớm và cũng đã nhận được giấy phép nhưng rất buồn vì trong giấy phép ghi là: 'Đồng ý cho xây dựng Monsoon Festival trong 5 năm từ 2017 - 2021 và chỉ cho phép Monsoon được tổ chức lần cuối cùng tại Hoàng thành Thăng Long vào 2017. Từ năm 2018 trở đi, ban tổ chức phải tìm được một địa điểm khác phù hợp hơn để nhận được sự đồng thuận của công chúng nhiều hơn'".

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ bản thân anh và ê-kíp rất cảm ơn sự ủng hộ của UBND Thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành dành cho ban tổ chức Monsoon Festival trong suốt những năm qua. Bản thân anh hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều đồng thuận với việc tổ chức lễ hội âm nhạc tại Hoàng thành - một di sản giữa trung tâm thành phố. Nhiều người thắc mắc là lễ hội âm nhạc như vậy rất ồn ào, ảnh hưởng đến những người dân xung quanh. Vì vậy, anh rất chia sẻ với các cấp quản lý, lãnh đạo nên không thắc mắc lý do tại sao và chấp nhận quyết định của UBND Thành phố.

Nhạ sĩ Quốc Trung chia sẻ về khó khăn khi không được tổ chức Monsoon Festival tại Hoàng thành Thăng Long.

Nói về kế hoạch thực hiện Monsoon Festival trong những năm tới khi không còn được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết: "Làm một festival âm nhạc quốc tế với quy mô lớn luôn luôn có nhiều sức ép với bản thân tôi cũng như ê-kíp. Chúng tôi phải xử lý một lượng công việc khổng lồ trong suốt một năm. Sức ép ấy không kinh khủng bằng việc phải có sự chắc chắn của địa điểm tổ chức cũng như ngày giờ tổ chức. Không có những thứ ấy, chúng tôi không thể nào lên kế hoạch sớm, cũng không thể mời nhà tài trợ và càng không thể mời nghệ sĩ đến Monsoon". Anh cũng cho biết rất khó để tìm một địa điểm mới phù hợp cũng như xây dựng lại dự án từ đầu khi không còn được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Thay mặt ban tổ chức, Quốc Trung sẵn sàng trao thưởng lớn cho ai có thể giới thiệu cho ban tổ chức Monsoon Festival một địa điểm tương xứng 90% để thay thế Hoàng thành Thăng Long.

"Bản thân tôi là người không mong muốn nhất Monsoon dừng lại. Nhưng để hứa Monsoon sẽ quay trở lại và ở đâu thì bản thân tôi cũng chưa có câu trả lời. Nhưng tôi nghĩ là Monsoon sẽ không dừng lại", nhạc sĩ Quốc Trung tâm sự tại buổi họp báo.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa sẽ được diễn ra từ ngày 10-12/11 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc, DJ nổi tiếng trong nước như Ngọt, Dalab, SlimV, Hoàng Touliver, Đông Hùng... Ngoài ra, Monsoon còn có sự góp mặt của một số ban nhạc nổi tiếng đến từ các nước trên thế giới như Lost Frequencies (Bỉ), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), and The other shi (Đức).

Trước đó, MMF đã tổ chức 6 hoạt động biểu diễn đường phố (street show) từ giữa tháng 10, như một nét văn hóa của Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa hàng năm, cũng như gắn kết tinh thần cộng đồng và truyền tải thông điệp về văn hóa giao thông