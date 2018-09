Quốc Trung mời nhóm nhạc nổi tiếng Israel tham gia Monsoon Music Festival 2017

Nhóm nhạc Garden City Movement sẽ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, mang đến những bản nhạc mới mẻ, mang hơi hướng Trung Đông.

Garden City Movement (Isarael) là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng được nhạc sĩ - tổng đạo diễn Quốc Trung mời về Việt Nam để tham gia lễ hội Monsoon Music Festival 2017 bên cạnh các tên tuổi như Lost Frequencies (Bỉ), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), Bud (Anh quốc), I Wear* Experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), The other Shi (Đức).

Garden City Movement là ban nhạc nổi tiếng tại Israel.

Garden City Movement là nhóm nhạc indie pop thành lập tại Tel Aviv, Israel năm 2014. Nhóm bao gồm ba thành viên Roi Avital (Vocal, Keyboards, Guitar), Joe Saar (Guitar, Sampler, Keyboards) và Johnny Sharoni (Vocals, Sampler, Percussion). Nhóm nhạc này đã ra mắt hai đĩa đơn với nhãn thu âm BLDG5 Records và một đĩa đơn với The Vynil Factory. Với âm nhạc đa dạng từ indie pop, electronica đến chillwave và cả triphop, Garden City Movement là đại diện đặc sắc của âm nhạc Israel hiện đại, hòa lẫn giữa truyền thống và những tiết tấu của âm nhạc thế giới.

Lúc mới thành lập, nhóm nhạc này chỉ có hai thành viên là Roi Avital (vocal, keyboards, guitar) và Joe Saar (guitar, keyboard) với ý định bàn đầu "nghịch ngợm" âm nhạc bằng dự án có tên gọi Lorena B. Dự án khá thành công và họ bắt đầu nghĩ xa hơn. Năm 2013, họ kết nạp Johnny Sharoni, một tay ký giả âm nhạc và cũng là DJ cừ khôi ở Tel Aviv, để trở thành "chiếc kiềng" vững chắc cuối cùng. Johnny đảm lãnh phần thiết kế ca từ, hát và bộ gõ. Và ngay từ sản phẩm đầu tiên - Entertainment, nhóm đã gây tiếng vang.

Ba thành viên của nhóm đi theo ba hướng âm nhạc khác nhau nhưng trộn lại vẫn là một "mùi" Trung Đông.

Âm nhạc của Garden City Movement là dễ "gây nghiện", bởi đây là sản phẩm xuất xưởng từ phòng thí nghiệm âm thanh. Joe Saar, tay guitar kiêm keyboard của nhóm, tiết lộ phòng thí nghiệm ấy ở ngay trong đầu họ, mỗi người theo đuổi một nghiên cứu riêng với màu sắc âm nhạc chuyên biệt và sau đó trộn lẫn với nhau sau những tranh luận không dứt. Cả nhóm đong đếm liều lượng và điều chế thành phần để cho ra đúng màu sắc của mình.

Garden City Movement được đặt tên theo mô hình thiết kế đô thị hiện đại của Ebenezer Howard nhưng âm nhạc của họ không theo lối "bê tông cốt thép". Họ xây dựng kết cấu của mình bằng điện tử, chất liệu âm nhạc của Ấn Độ, chất jazz của Ethiopia, Polka của Ba Lan... Mỗi người một thế giới, ba hướng âm nhạc khác nhau nhưng trộn lại vẫn là một "mùi" Trung Đông. Nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá Garden City Movement là một đại diện mới của âm nhạc Israel ở dòng chảy indie Pop. Những bài hát của họ đã phát hành luôn gây sự tò mò, đón đợi bởi nó không cuộn tròn trong những đường lăn cũ.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của họ - She's So Untouchable, là một thành công tiếp theo của nhóm. Sự hiện đại nhuốm màu trong thanh âm điện tử sôi động, lúc méo tiếng, lúc nóng bừng, kết hợp với tiếng bass funky, guitar vui nhộn và âm nhạc nhuốm màu hồi tưởng của thập niên 1980.

Tên gọi lẫn phong cách âm nhạc của nhóm ngập tràn không khí đô thị.

Với sự mới mẻ và độc đáo, Garden City Movement hứa hẹn là một trong những cái tên đáng chờ đợi của Monsoon năm nay. Năm nay, tại Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg, ngoài sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ đại diện cho gương mặt âm nhạc đương đại Việt Nam, sẽ có thêm rất nhiều đại diện các xu hướng âm nhạc nổi bật trên thế giới qua các phần trình diễn của nghệ sĩ quốc tế. Nhiều gương mặt trẻ trung và tài năng của Bỉ, Anh quốc, Slovakia, Hàn Quốc, Đức, Đan Mạch... sẽ tề tựu tại sự kiện này.

Ngoài ra, lần đầu tiên, khu vực Art Zone (khu vực trên sân cỏ của Hoàng Thành) - nơi diễn ra sự kiện sẽ trưng bày các tác phẩm sắp đặt. Ban tổ chức cho biết họ muốn đem một sức sống mới cho khán giả cũng như đổi mới hình ảnh về một festival của cộng đồng với sự sáng tạo không ngừng.

Thu Ngân