Quốc phục của Trương Thị May đẹp nhất Miss Universe

Các chuyên gia sắc đẹp ở trang web Missosology vừa công bố top 5 quốc phục được hy vọng sẽ gây ấn tượng nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Thứ tự các quốc phục được xếp lần lượt là Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Thụy Điển và Venezuela. Bộ áo dài của Á hậu Trương Thị May được các chuyên gia đánh giá là sang trọng, thanh lịch và đậm chất Hoàng gia. Hôm nay 3/11, các người đẹp sẽ trải qua phần thi Trang phục dân tộc.

Quốc phục của Trương Thị May tại Miss Universe 2013.

Bộ quốc phục của Trương Thị may do nhà thiết kế Thuận Việt thực hiện, được lấy ý tưởng từ hoa sen và họa tiết hoa sen cổ. Các họa tiết ở tà áo dài được thêu tay tỉ mỉ và ép nhũ vàng. Chất liệu chính của trang phục là lụa truyền thống đính pha lê, với hai màu chủ đạo là vàng đồng và đỏ sậm. Nhà thiết kế lấy ý tưởng hoa sen để thiết kế, tượng trưng sự tinh khiết, dịu dàng. Ngoài ra, nó còn là hình ảnh gần gũi đời sống tâm linh của Trương Thị May.

Ngay khi bộ quốc phục được công ty đại diện của Trương Thị May công bố hôm 1/11, đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả khắp nơi. Đa phần đều khen ngợi bộ áo dài rất đẹp và sang trọng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là bộ trang phục dân tộc đẹp nhất trong số những quốc phục của người đẹp Việt tại các kỳ thi nhan sắc quốc tế.

Thời gian qua, Trương Thị May luôn nỗ lực thể hiện mình tại cuộc thi. Cô cũng là người đẹp được người hâm mộ kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" ở Miss Universe 2013.

Để Trương Thị May có cơ hội vào top 16, độc giả có thể bình chọn cho cô tại địa chỉ: http://www.missuniverse.com/members/profile/657675/year:2013

