Quốc Nghiệp chấn thương nặng ở cổ và tay, phải hủy liveshow

Anh em 'Hoàng tử xiếc' tiếc nuối vì không thể thực hiện chương trình tri ân khán giả sau cú ngã khi tập luyện ở Anh.

Chiều 11/6, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gặp gỡ báo chí để thông báo về việc hủy liveshow Đừng sợ hãi. Ban đầu show diễn dự kiến diễn ra vào tối 28/6, tại TP HCM.

Quốc Nghiệp cho biết sức khỏe của anh gặp vấn đề nghiêm trọng sau chuyến đi Anh dự thi Britain's Got Talent. "Ngay khi về nước tôi đã tới bệnh viện để chụp ảnh MRI kiểm tra phần tay và cổ. Tôi vừa nhận kết quả vào chiều qua. Bác sĩ kết luận tôi bị chấn thương khá nặng, cột sống cổ bị thoát vị đĩa đệm, xẹp đĩa đệm, tay phải rạn xương. Tôi được chỉ định phải nghỉ ngơi, điều trị một thời gian để phục hồi sức khỏe mới có thể tập luyện, diễn xiếc tiếp. Sau khi suy nghĩ, chúng tôi đành đưa ra quyết định hủy show. Anh em tôi rất tiếc về điều này. Khi sức khỏe ổn, nhất định chúng tôi sẽ thực hiện chương trình tri ân khán giả".

Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM, chiều 11/6. Ảnh: Maison de Bil

Quốc Nghiệp kể cảm giác khi bị ngã trước bán kết *Quốc Nghiệp kể về tai nạn trước bán kết

Quốc Cơ kể trước bán kết Britain's Got Talent, em trai anh bị ngã rất nặng khi tập luyện. "Nghiệp bị đập đầu vào cạnh cầu thang. Bả vai và cánh tay phải cũng bị va đập mạnh dẫn tới chấn thương nghiêm trọng. Thật sự không ai muốn nhìn người thân của mình bị ngã do chính lỗi của mình. Cảm giác của tôi khi Nghiệp bị ngã rất đáng sợ, không biết phải diễn tả thế nào. Nhìn em nằm dưới đất ôm đầu ôm tay, tôi nghĩ rằng không gì trên đời này đáng sợ hơn buổi tối hôm đó nữa. Tôi chỉ biết cầu nguyện để Nghiệp giữ được sức khỏe, tiếp tục thực hiện ước mơ giới thiệu hình ảnh, con người Việt Nam trên sân khấu Britain's Got Talent. Em trai tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để đi tới vòng chung kết. Trong đêm thi cuối, tôi cảm nhận hình như Nghiệp đã khóc vì có những giọt nước mặn rơi xuống mặt tôi khi hai anh em đang diễn cùng nhau", Quốc Cơ chia sẻ.

Quốc Cơ day dứt khi làm em trai ngã *Quốc Cơ day dứt khi làm em trai bị ngã chấn thương nặng

Nghệ sĩ xiếc sinh năm 1984 giải thích, hai anh em gặp tai nạn trước bán kết Britain's Got Talent vì thời gian tập luyện cho tiết mục quá ngắn. Ban đầu họ muốn mạo hiểm bịt mắt cả hai anh em để tăng kịch tính cho màn diễn. Điều này khiến Quốc Cơ gặp nhiều khó khăn khi xác định phương hướng. Anh nghĩ mình sẽ vượt qua thử thách này với kinh nghiệm, sự nhạy bén của nhiều năm diễn xiếc. "Thực tế, khi đeo dải băng bịt mắt vào, cảm giác của tôi đã bị sai lệch so với bình thường. Tôi đã bước sai và làm ngã Nghiệp. Đó là điều khiến tôi day dứt khôn nguôi", Quốc Cơ trải lòng.

Quốc Nghiệp cũng tâm sự, thời điểm bị ngã trước bán kết Britain's Got Talent, anh rất đau đớn và sợ cổ mình sẽ không hoạt động được nữa. Bởi trước khi hai anh em sang Anh, bác sĩ đã cảnh báo Quốc Nghiệp không nên diễn xiếc chồng đầu khi cổ anh chưa hồi phục. "Nghĩ tới hình ảnh đất nước, con người và ngành xiếc Việt Nam, tôi đã nỗ lực vượt qua mọi đau đớn để cùng anh trai đi tới đêm chung kết. Khi về Việt Nam khám kỹ, tôi mới biết cổ mình bị chấn thương quá nặng. Tay trái của tôi giờ vẫn đau, cứ nắm mạnh là lại nhói lên".

Quốc Nghiệp *Quốc Nghiệp chia sẻ lý do buộc phải hủy liveshow

Tuy gặp vấn đề về sức khỏe nhưng Quốc Nghiệp khẳng định anh không có ý định giải nghệ. Hai anh em dự định vẫn tiếp tục theo nghề khi cổ và tay Quốc Nghiệp hồi phục. Ngoài diễn xiếc, hai nghệ sĩ dự định sẽ có nhiều hoạt động khác như tham gia các buổi giao lưu, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dũng cảm theo đuổi đam mê và chinh phục thành công. Cặp đôi xiếc tiết lộ, năm 2019 họ sẽ thực hiện một phim chiếu rạp nói về cuộc đời thật của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Tham dự buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cũng tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối vì liveshow của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp buộc phải hủy. Anh tiết lộ ban tổ chức đã lên kịch bản chi tiết và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho đêm diễn. Đạo diễn hy vọng sắp tới hai anh em sẽ có nhiều show diễn khác để đáp lại tình cảm, sự mến mộ của khán giả.