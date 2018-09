Quốc Cơ - Quốc Nghiệp làm khán giả thót tim tại chung kết Britain's Got Talent

Để tăng độ mạo hiểm, hai nghệ sĩ Việt thay bậc thang bằng hàng cọc cao và bình tĩnh xử trí khi đạo cụ bị đổ trong màn diễn chồng đầu.

Phần thi của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong chung kết Got Talent Anh quốc

Tối 3/6 (giờ London, tức rạng sáng 4/6 giờ Hà Nội), anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp dự thi chung kết Britain's Got Talent cùng 9 thí sinh và nhóm thí sinh khác. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh ITV của Anh. Anh em họ Giang của Việt Nam thi thứ sáu, sau các tiết mục ca hát, diễn hài kịch...

Cặp đôi xuất hiện trên sân khấu với trang phục bộ đội gắn huy hiệu cờ Tổ quốc. Sau khi thể hiện một số động tác khởi động như chống đẩy, nâng đỡ, giữ thăng bằng cơ bản, Quốc Nghiệp bất ngờ cởi áo, khoe hình thể 6 múi, khiến các giám khảo và khán giả phấn khích. Hai anh em biểu diễn màn chồng đầu sở trường nhưng cấp độ mạo hiểm cao hơn vòng sơ tuyển và bán kết.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp mặc trang phục bộ đội thi chung kết Britain's Got Talent 2018. Ảnh: Hải An

Lần này, họ không lên xuống các bậc thang mà di chuyển trên 6 trụ đỡ chênh vênh. Quốc Cơ căng thẳng tột độ khi phải tập trung hết sức để vừa giữ thăng bằng trong tư thế đội Quốc Nghiệp trên đầu vừa phải bước chính xác lên từng trụ đỡ. Khi chuẩn bị bước lên trụ thứ 5 cũng là trụ cao nhất, bất ngờ trụ đỡ này bị đổ, tất các trụ còn lại cũng rung lên bần bật và đổ theo. Các giám khảo và khán giả có phút sợ hãi thót tim.

Amanda Holden thậm chí che mặt, không dám xem tiếp. Sau một lúc lâu đứng trên trụ thứ 4, cách vị trí an toàn một khoảng khá xa, Quốc Cơ quyết định làm một bước nhảy dài đến dàn đỡ rộng. Anh tiếp đất an toàn với Quốc Nghiệp vẫn ở trên đầu. Cả 4 giám khảo đều đứng dậy, thể hiện sự phấn khích với màn trình diễn này. Khán giả liên tục hò reo, cổ vũ cho hai anh em. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vỡ òa cảm xúc, ôm chặt nhau trên sân khấu.

Các giám khảo sợ thót tim khi anh em họ Giang gặp sự cố với đạo cụ biểu diễn.

MC tiết lộ đây là lần đầu tiên Quốc Cơ, Quốc Nghiệp hoàn thành phần thi mà không có dây an toàn. Giám khảo David thở phào sau phần trình diễn: "Tất cả chúng ta đều rất cố gắng. Nếu xem màn diễn trong một bộ phim, người ta sẽ nói đó là kỹ xảo. Đây thật sự là màn trình diễn ấn tượng, khó tin". Alesha chia sẻ, cô đã nghĩ anh em họ Giang không thể vượt qua thử thách này, nhưng cuối cùng họ đã làm được. Amadan Holden thừa nhận, là phụ nữ, cô đã hồi hộp thót tim với màn biểu diễn đầy nguy hiểm của cặp thí sinh người Việt. Giám khảo Simon Cowell đánh giá, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã nâng tầm phần thi của mình rất nhiều so với hai vòng trước.

Một thành viên đi cùng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tiết lộ sự cố cột trụ bị đổ khi hai anh em đang biểu diễn là cố tình set up để tăng kịch tính cho tiết mục.

Ngoài tiết mục của anh em họ Giang, đêm chung kết Britain's Got Talent còn có màn thể hiện khả năng ca hát của thí sinh Calum Courtney, nhóm The D-Day Darlings, cặp bố con Jack & Tim, phần diễn hài của Lost Voice Guy Lee Ridley, nhóm nhảy DVJ… Kết quả, "anh chàng mất tiếng" Lost Voice Guy Lee Ridley với tiết mục hài kịch đã giành ngôi quán quân Britain's Got Talent 2018. Anh nhận được phần thưởng 250.000 bảng Anh và một suất biểu diễn cho Hoàng gia Anh xem. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Donchez Dacres và Robert White.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không được vào top 3 không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam bất ngờ mà nhiều khán giả quốc tế cũng bày tỏ sự nuối tiếc trên fanpage của cuộc thi. Họ cho rằng anh em họ Giang xứng đáng được ghi nhận bằng thành tích cao hơn bởi màn trình diễn tuyệt vời, chạm đến cảm xúc trên sân khấu Britain's Got Talent.

Quốc Cơ ôm chặt em trai, vỡ òa cảm xúc khi hoàn thành phần thi đầy mạo hiểm.

Tuy không giành chiến thắng trong chung kết nhưng Quốc Cơ vẫn hài lòng với màn biểu diễn của hai anh em trên sân khấu nước Anh. "Chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là sứ mệnh người Việt Nam luôn ngẩng cao đầu. Giải thưởng với chúng tôi bây giờ không còn quan trọng nữa. Bởi chúng tôi đã làm được điều mình muốn là cho bạn bè thế giới thấy con người Việt Nam, xiếc Việt Nam là thế nào. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện vì sau những chấn thương nặng, cuối cùng tôi vẫn hoàn thành trọn vẹn màn biểu diễn của mình. Bây giờ tôi chỉ ước ao được về thật nhanh để ôm lấy vợ con. Họ là những người đã nếm trải lo lắng, phiền muộn và hết nước mắt vì tôi những ngày qua. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, động viên và cầu chúc cho chúng tôi", Quốc Nghiệp chia sẻ.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ cảm xúc sau khi thi chung kết *Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ cảm xúc sau thi khi chung kết Britain's Got Talent

Britain’s Got Talent là sân chơi tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Anh. Chương trình bắt đầu phát sóng từ năm 2007 với các giám khảo nổi tiếng như Simon Cowell, Amanda Holden, Piers Morgan, David Hasselhoff, Michael McIntyre, Alesha Dixon, David Walliams. Quán quân cuộc thi sẽ có cơ hội được biểu diễn cho Nữ hoàng Anh xem.