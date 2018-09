Quen tôi, Phương đã cố gắng để cư xử người lớn hơn

'Anh Hai' không còn cảm thấy bị áp lực khi chia sẻ về chuyện tình của mình.

- Thời anh mới nổi tiếng, bên cạnh giọng hát thì ngoại hình đẹp đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khán giả. Bây giờ anh ý thức về nó ra sao?

- Tôi thấy thời điểm mình mới xuất hiện ngoại hình cũng quan trọng nhưng không bằng bây giờ. Hiện nay, đôi khi vẻ bề ngoài của một ca sĩ chiếm "thế thượng phong" hơn là âm nhạc. Tính ra nghệ sĩ thời xưa đỡ áp lực hơn, vì khán giả lắng nghe nhiều rồi mới để ý đến phần nhìn. Tuy nhiên, ở giai đoạn nào thì ngoại hình cũng rất quan trọng, vì biểu diễn là đòi hỏi sự hoàn hảo cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Đến bây giờ tôi vẫn đánh giá chuyện hình thể là một trong những yếu tố cần thiết đối với một ca sĩ.

Có thời điểm tôi tăng cân, khán giả cũng tế nhị nên chỉ tập trung nghe hát. Nhưng, bên cạnh đó vẫn có những lời góp ý rằng tôi nên đi tập thể hình để giảm cân. Những lúc như vậy tôi thấy bứt rứt, áy náy vì rõ ràng mình chưa làm tốt công việc của mình.

Ngoại hình đẹp tạo cho người ta sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Đó là lý do gần đây tôi cố gắng tập thể dục để dáng chuẩn hơn, mặc quần áo đẹp hơn. Ở tuổi này tôi xây dựng hình ảnh trẻ trung nhưng khỏe khoắn, lịch lãm chứ không như các bạn ca sĩ trẻ khác.

- Bên cạnh việc ý thức được tầm quan trọng của ngoại hình trong công việc, sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa anh và bạn gái có phải là yếu tố khiến anh phải cố gắng để chăm chút bản thân hơn?

- Không như mọi người nghĩ, tôi lại sợ tác động ngược. Nghĩa là, không phải tôi cố làm cho mình trẻ hơn, mà chính Phương lại phải chững chạc để phù hợp với tôi. Từ khi quen tôi, Phương cũng đã cố gắng để cư xử người lớn hơn, nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung đúng với lứa tuổi của cô ấy.

Còn tôi, thật ra trẻ trước khi quen Phương và đến giờ vẫn trẻ. Tôi nghĩ đó là do thể trạng của mỗi người cũng như nhờ yếu tố di truyền. Ngoài ra, tôi còn hay đổ mồ hôi nên da ẩm, không bị khô thành ra trẻ lâu, ít ra là nhìn từ xa (cười).

- Sau khi công khai mối quan hệ, anh chị thấy áp lực hơn hay cuộc sống của mỗi người trở nên "dễ thở"?

- Hiện nay áp lực đã được giải tỏa đi nhiều, tôi và Phương không còn phải lo lắng nữa. Trước đây, không phải tôi cố tình giấu mà thời điểm đó nói ra thì không hay. Khi câu chuyện đang là tiêu điểm và được mọi người quan tâm, người trong cuộc như tôi và Phương cảm thấy rất khó khăn để chia sẻ. Không những vậy, tôi còn e ngại những gì mình nói sẽ vô tình ảnh hưởng đến người thứ ba. Bây giờ thì tôi thấy thoải mái hơn. Tôi luôn nghĩ sự việc nào cũng có hai mặt, nên cân nhắc kỹ lưỡng là điều cần thiết.

Nhiều người đang tò mò về mối quan hệ của chúng tôi sau vài năm quen nhau. Đến giờ quan hệ giữa tôi và Yến Phương vẫn rất tốt đẹp. Đợt này Phương bay về Việt Nam để tham dự show Dấu ấn của tôi. Cô ấy rất háo hức về để thăm gia đình, và lâu không gặp nên cũng nhớ tôi. Nói chung, mọi thứ vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Lam Trường và Yến Phương.

- Khi anh chia sẻ chuyện tình cảm, khán giả có những tranh luận trái chiều. Trước những ý kiến không ủng hộ mình, anh suy nghĩ gì?

- Tôi vẫn thường đọc những bình luận của khán giả trên các trang báo hay mạng xã hội. Trước đây, khi thấy ai đó nói xấu mình, tôi rất khó chịu. Theo tâm lý chung, ai thuận theo thì mình thấy thoải mái, còn ai nghịch lại thì mình khó chịu. Đôi khi tôi thấy có những bình luận mà mình cảm thấy ấm ức vì bị oan. Chưa kể, họ đọc một thông tin nào đó rồi vội vàng đánh giá, nghĩ sai về mình. Nhưng, tôi nghĩ làm sao có thể giải thích được cho tất cả mọi người những suy nghĩ của mình.

Khi bình tĩnh lại tôi thấy có những bình luận khiến tôi giật mình nhận ra đúng là mình đã thiếu sót ở góc độ đó. Rõ ràng trong bất kỳ sự việc nào cũng có nhiều chiều hướng, mình không thể nhìn nhận được hết tất cả, nên những lời góp ý cũng cần thiết để biết mình đã sai chỗ nào. Hiện tại, tôi rất thoải mái và sẵn sàng đón nhận những ý kiến trái chiều.

- Có những thời điểm anh được truyền thông quan tâm quá mức, thậm chí là bị săn đón để khai thác đời tư. Sự nhiệt tình đôi khi thái quá đó mang lại cho anh cảm giác ra sao?

- Đôi lúc tôi cũng hơi bực mình. Tôi không khó chịu đến mức hất tung mọi thứ, nhưng có lúc thấy buồn vì nó cản trở mình thực hiện những gì bản thân mong muốn. Ví dụ, tôi đang muốn đưa đến công chúng thông tin về album mới thì báo chí lại xoáy vào chuyện khác, làm mọi chuyện bị lạc hướng và khiến tôi khó chịu.

Sau này tôi hiểu đó là hiệu ứng tất nhiên phải có trong giới showbiz. Ca sĩ có công việc của ca sĩ, còn báo giới có công việc của họ và tôi tự nhủ lòng đó là công việc của mọi người thôi. Có khoảng thời gian tôi ít xuất hiện trên truyền thông, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. Tôi nhận thấy, nếu mình ghét scandal thì tự bản thân phải biết tạo ra những dự án hay sự kiện tích cực để báo chí có cái để khai thác. Vì vậy, tôi nghĩ trong chuyện gì cũng phải biết đặt ngược lại vấn đề, biết mình đã làm được gì, có gì để người ta hợp tác với mình hay chưa.

Tôi thấy mình rất may mắn, đến giờ vẫn có nhiều show diễn trong và ngoài nước. Tôi ý thức được đó là nhờ sự tin tưởng của mọi người nên luôn cố gắng làm thật tốt để xứng đáng với niềm tin người ta đặt vào mình. Làm nghề này, ngoài tài năng còn vấn đề đạo đức, không ai thành công mà dám nói rằng do mình giỏi và tự làm mọi thứ.

Ở tuổi 40, Lam Trường đã thoải mái hơn trong việc đón nhận những lời khen, chê.

- Khi 40 tuổi, anh suy nghĩ về công việc, về những mục tiêu có gì khác so với năm 30 tuổi?

- Bây giờ tôi làm gì cũng chậm hơn, khối lượng công việc ít hơn nhưng biết tập trung vào những việc chính, cũng như sắp xếp thời gian hợp lý hơn. Ngày xưa, mỗi ngày tôi chạy khắp nơi và làm rất nhiều việc mà không cần quan tâm đến sức khỏe.

- Thời gian này anh đang tất bật chuẩn bị cho liveshow "Dấu ấn". Mỗi lần thực hiện một chương trình mang tính chất tổng kết những gì đã qua, tâm trạng anh thế nào?

- Lúc nào tôi cũng thấy lo lắng và áp lực vì thời lượng chương trình có hạn mà phải chuyển tải cả một quá trình hoạt động. Chưa kể còn đau đầu trong khâu chọn bài hát, không biết lấy bài nào, bỏ bài nào và sợ bỏ sót. Cuối cùng tôi nghĩ một khi khán giả đã đến xem mình biểu diễn thì họ sẽ đồng ý với những gì mình chọn, nên đã giải tỏa bớt được áp lực. Ngoài ra, tôi còn thấy náo nức, hy vọng show diễn sẽ thành công, để lại dấu ấn cho công chúng. Qua đó, họ thấy được hình ảnh của Lam Trường với một chặng đường dài trong âm nhạc.

- Các ngôi sao thi qua thời đỉnh cao thường chạnh lòng về vấn đề tuổi tác và sự trẻ trung của mình so với đàn em. Anh thì sao?

- Tôi không bị ảnh hưởng tâm lý vì vấn đề tuổi tác, thời gian. Rõ ràng so với nhiều người thì tôi đã lớn tuổi, nhưng tôi lại trẻ hơn so với không ít người. Nền nhạc trẻ Việt Nam có từ lâu, nhưng chỉ thực sự khởi sắc vào những năm 90. Tôi may mắn xuất hiện trong giai đoạn đó, là thời điểm vàng của nhạc trẻ Việt. Dù sao tôi cũng đã trải qua chặng đường gần 20 năm, nên mọi người thấy tôi trụ lâu trong thị trường âm nhạc. Tôi nói vậy để thấy tuổi tác không phải vấn đề quá lớn trong việc thực hiện các dự án. Hiện tại, tôi cảm thấy mình vẫn trẻ trung, sung sức.

Mới đây, khi tham gia Tôi tỏa sáng với tư cách một đàn anh, nhìn những đứa em đang đi lên bằng đôi chân của họ và nỗ lực để tỏa sáng, tôi rất vui. Ai cũng trải qua giai đoạn đó và rồi sẽ đến lúc đứng ở vị trí của tôi để cổ vũ, khích lệ thế hệ tiếp theo.

