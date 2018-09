Nữ ca sĩ tiết lộ, cô đã hạ gò má và hút mỡ ở má, gọt hàm, mở khóe mắt, độn silicon dưới mắt... để có nhan sắc trẻ trung.

Thời gian gần đây, Quế Vân dính nghi án mới đi phẫu thuật thẩm mỹ khi cô liên tiếp đăng tải hình ảnh khác lạ so với trước. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ đã chính thức thừa nhận thông tin trên đồng thời công khai quá trình sửa lại toàn bộ gương mặt.

Quế Vân bất ngờ công khai quá trình làm lại toàn bộ gương mặt Bác sĩ vẽ các điểm cần sửa trên gương mặt cho Quế Vân

Nữ ca sĩ được gây mê trước khi tiến hành sửa mặt.

Quế Vân chia sẻ, cô từng 'mất ăn mất ngủ' vì cảm thấy gương mặt của mình có nhiều điểm chưa hoàn hảo như đôi mắt nhỏ, gò má hơi cao khiến đường tình duyên lận đận, hàm to và thô so với mặt. "10 năm trước Vân đã có ý định "đập cả mặt đi xây lại" rồi nhưng vì lo sợ, sợ đau, sợ làm xong bị hỏng thì đúng là không biết phải làm sao. Nhưng đúng là quá may cho cuộc đời của Vân. Vân có dịp qua Hàn Quốc để đi học về ngành thẩm mỹ. Vân có đến rất nhiều bệnh viện nổi tiếng bên ấy, tư vấn và quyết định cuối cùng của Vân là bàn giao toàn bộ gương mặt bị 'lỗi' này cho bác sĩ mà Vân nhìn một cái đã biết là rất giỏi. Vân không hề lo sợ và cảm thấy vô cùng an tâm bởi đó là bàn tay vàng của bác sĩ đã được rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc ghé qua và làm biến đổi một cách tự nhiên đến ngỡ ngàng", nữ ca sĩ viết.

Gương mặt Quế Vân sưng ca phẫu thuật

Gương mặt cô hơi sưng và có nhiều vết bầm sau phẫu thuật. Sau 1-2 tháng các vết tím mới tan hết và gương mặt trở về trạng thái bình thường.

Sau khi được bác sĩ Hàn Quốc tư vấn, Quế Vân đã quyết định thực hiện 6 bước thẩm mỹ: hạ gò má, hút mỡ ở má, gọt hàm, mở khóe mắt, độn silicon dưới khóe mắt, lấy mỡ đùi đưa lên vùng bọng mắt. Cô được gây mê trong 4 tiếng trong suốt quá trình sửa sang lại nhan sắc.

Quế Vân trước và sau khi 'đập lại mặt'.

10 ngày đầu tiên sau ca phẫu thuật, mặt cô hơi sưng nhưng dần dần, gương mặt đã trở nên hoàn hảo. Hiện tại, sau gần 2 tháng, Quế Vân rất tự tin về gương mặt thon gọn với đôi mắt to, long lanh hơn trước. Cô vui vì được mọi người khen trẻ hơn so với tuổi thật.

Quế Vân tiết lộ với Ngoisao.net, cô chi hơn nửa tỷ đồng để làm lại toàn bộ gương mặt.

>> Xem thêm hình ảnh xinh đẹp của Quế Vân sau ca phẫu thuật thẩm mỹ