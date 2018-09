Quang Minh: 'Các con rất hay chia sẻ với tôi chuyện bạn trai'

Hai con gái của Quang Minh - Hồng Đào thường nhờ bố tư vấn tâm lý, hay chuyện mua quà tặng bạn trai.

- Sống ở Mỹ lâu năm, anh chị dạy con theo phương pháp nào?

- Qua Mỹ, tiếp xúc với nền văn hóa của xứ người, tôi và vợ quyết định sẽ dạy con theo cách “làm bạn cùng con”. Tức là chúng tôi sẽ không áp đặt, thay vào đó chỉ đưa ra ý kiến, còn mọi quyết định là nằm ở con.

Về Việt Nam hoạt động, tôi cũng thường xuyên gọi video cho con để tâm sự chuyện hàng ngày. Nhiều người không biết còn hiểu lầm là tôi đang gọi cho bạn bè, thậm chí là… bồ nhí, vì mấy bố con cứ: I love you, I miss you so much, I want to kiss you...

Các con tôi cũng rất hay chia sẻ với bố chuyện bạn trai rồi nhờ bố tư vấn tâm lý, quà cáp thế này thế nọ rất gần gũi. Năm nay Vicky, Sophie lần lượt 20 và 14 tuổi rưỡi. Tôi và vợ rất tự hào rằng mình đã chứng kiến được toàn bộ sự trưởng thành của con cũng như rất hiểu con.

Tôi không biết các bậc phụ huynh ở Việt Nam bây giờ như thế nào nhưng ngày xưa thì các cụ thường có xu hướng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Điều này làm cho chúng tôi luôn e dè, sợ sệt khi bước vào đời. Còn bây giờ, với phương pháp “làm bạn với con” mà chúng tôi áp dụng, Vicky và Sophie rất tự tin, độc lập. Tôi không nói việc dạy con như các cụ thời xưa là sai, nhưng nó không còn phù hợp với thời điểm bây giờ nữa. Tôi nghĩ lý tưởng nhất vẫn là dung hòa được cả hai cách dạy con của Tây và ta. Tức là vừa hiểu con, tạo lòng tin nơi con nhưng cũng vừa khiến con kính trọng và nể nang mình.

Quang Minh và bà xã Hồng Đào.

- Một số bậc phụ huynh kèm cặp con rất chặt vì sợ con hư hỏng. Anh nghĩ sao về cách kiểm soát con như vậy?

- Tôi từng chứng kiến một người bạn của mình mất con vì kèm con quá chặt. Ở Việt Nam thì không sao, nhưng khi đã di cư sang Mỹ thì cô bé kia liền cảm thấy lạc lõng vì mình quá khác biệt so với các bạn. Tuổi trẻ mà, cô bé kia phải tự tìm cách hòa hợp với bạn bè xung quanh chứ. Từ đó cô bé cũng trở nên nổi loạn, phá vỡ xiềng xích bảo bọc của gia đình. Hệ quả là cô bé thay đổi hoàn toàn về cả ngoại hình lẫn suy nghĩ. Bạn tôi từ mặt con, cô bé cũng quyết định sẽ sống đúng với tính cách của mình, và hai mẹ con đến bây giờ vẫn chưa nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu tôi cũng đã cố thay đổi tư tưởng của bạn mình nhưng có những thứ không phải mình cứ tác động là được.

- Thời gian này vợ chồng anh chị thường xuyên hoạt động ở Việt Nam, anh chị có nghĩ các con sẽ tủi thân vì không được ở bên cha mẹ?

- Thú thật, việc thời gian dành cho con cũng là điều mà hai vợ chồng tôi đã trăn trở biết bao lâu nay. Vicky và Sophie thiệt thòi hơn các bạn khác nhiều vì hai đứa là con của nghệ sĩ. Mà tôi và bà xã thì cứ đi diễn suốt. Ngày xưa, khi còn hoạt động ở riêng hải ngoại thì còn đỡ. Bây giờ, tôi và bà xã có cơ hội về Việt Nam hoạt động thì thời gian ở gần con ngày càng rút ngắn lại. Thôi thì chỉ biết nói là những gì chúng tôi đang làm cũng là để cung cấp cho hai con một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp nhất. Những thiếu sót về tình cảm, chúng tôi cũng đã cố gắng bù đắp cho con bằng những cuộc gọi từ xa, những ngày nghỉ cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Vicky và Sophie cũng hiểu nên hai đứa không những không trách mà còn thương ba mẹ rất nhiều khiến tôi cũng được an ủi.

- Có người khuyên anh chị đưa các con về nước để cả gia đình gần gũi nhau, anh thấy sao?

- Sắp tới, tôi và Hồng Đào vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất. Khán giả đang thương mình thì không có lý do gì mình ngừng lại cả. Tôi vừa hoàn thành xong bộ phim dài tập Gia đình vui nhộn nên sẽ bay về Mỹ nghỉ ngơi cùng con một thời gian trước khi quay lại để tham dự một dự án phim khác. Còn bà xã tôi thì sẽ tiếp tục tham gia những gameshow. Riêng việc đón hai con về Việt Nam thì chúng tôi chưa có kế hoạch vì hai bé cũng đã quen với môi trường bên đó rồi. Nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì, cả tôi và Hồng Đào cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ về Việt Nam hoạt động nên thôi vạn sự tùy duyên, điều gì đến sẽ đến.

Quang Minh là ông bố tâm lý nên được hai con gái tin tưởng, chia sẻ chuyện bạn trai.

- Mới đây, anh góp mặt trong phim "Em chưa 18" với vai một ông bố. Kinh nghiệm làm cha ngoài đời giúp gì cho vai diễn của anh?

- Trong Cho em gần anh thêm chút nữa, tôi cũng đóng vai một ông bố thương con, tâm lý, vui tính. Nhưng phải đến Em chưa 18, tôi mới thực sự thấy vai trò của người cha được làm rõ vì nhân vật này là một tay xã hội đen góa vợ, phải lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Để con mình được trưởng thành một cách bình thường, cũng như có thêm thời gian để theo sát con, ba của Linh Đan (Kaity Nguyễn) sẵn sàng “rửa tay gác kiếm” để về nhà làm chuyện bếp núc. Tôi thấy đây là một chi tiết rất thú vị của nhân vật. Để có thời gian bên cạnh con, người cha sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả sự cao ngạo của một người đàn ông trong giới xã hội đen. Bên cạnh đó, người cha còn rất tâm lý và yêu thương con một cách rất thầm lặng. Anh ta luôn ân cần, dịu dàng chia sẻ dù con mình có sai. Đồng thời, sẵn sàng đứng sau lưng con, bảo vệ con dù cả thế giới có quay lưng lại. Đây là những điều mà ít có phụ huynh nào làm được.

Có nhiều khán giả nói với tôi là Linh Đan của Em chưa 18 “ảo” quá, ngoài đời đâu có đứa học sinh cấp 3 nào lắm chiêu, nhiều trò, thậm chí là dám làm chuyện “người lớn” như vậy đâu. Xin thưa, có đầy ra đấy thưa quý vị. Do nó đã bỏ hết những sự nổi loạn đó ngoài cửa trước khi bước vào nhà gặp ba mẹ, ông bà thôi, chứ ra đường nó lại mang theo bên mình.