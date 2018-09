Quang Lê giải thích chuyện 'cướp gà' của Mr Đàm

Ca sĩ hải ngoại cho biết, anh chưa hề ký hợp đồng với Trọng Nghĩa bán kẹo kéo như lời 'đàn anh' tố cáo.

Chiều 30/6, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến công chúng bất ngờ khi lên tiếng "dằn mặt" đồng nghiệp Quang Lê về hành vi "chơi bẩn", dụ dỗ "gà" của anh về với công ty mình. Theo Mr Đàm, anh từng nâng đỡ một chàng trai làm nghề bán kẹo kéo tên là Trọng Nghĩa, có giọng hát rất giống ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên. Trong thời gian Nghĩa về quê ở Long Khánh, Đồng Nai thu xếp việc gia đình để lên Sài Gòn học hành và tập luyện trở thành ca sĩ thì Quang Lê đã "tranh thủ" cho người xuống tận nơi, đưa ra những lời ngon ngọt dụ dỗ giọng ca triển vọng này về công ty mình. Mr Đàm khẳng định, Quang Lê đã ký hợp đồng trả tiền lương 3,5 triệu đồng/tháng với Trọng Nghĩa và hứa hẹn những lời có cánh để "cướp gà" của anh.

Quang Lê khẳng định chưa ký hợp đồng làm việc với Trọng Nghĩa và không 'cướp gà' của Mr Đàm.

Thời điểm Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng tố Quang Lê, giọng ca Đập vỡ cây đàn và người quản lý chỉ im lặng. Tuy nhiên, sau vài tiếng, khi đã suy nghĩ kỹ càng, Quang Lê quyết định phản hồi chính thức về sự việc này. Anh cho biết đang rất bận rộn và mệt mỏi sau nhiều chuyện không hay và cho rằng Mr Đàm đã hiểu lầm mình. Quang Lê khẳng định không cố tình tìm về quê Trọng Nghĩa để lôi kéo, dụ dỗ chàng trai này như lời Mr Đàm nói.

"Hơn 6 tháng trước, tôi đã có dịp gặp Trọng Nghĩa khi đang đi từ thiện cùng với người thân ở Đồng Nai. Khi đó, người anh họ của Trọng Nghĩa là Thắng đã chủ động đến chào hỏi và bắt chuyện. Sau khi nghe Trọng Nghĩa hát, tôi rất bất ngờ vì rất giống giọng ca của ca sĩ Đan Nguyên. Chính vì vậy, tôi đã gợi ý Trọng Nghĩa thử quay clip vừa bán kẹo kéo vừa hát đăng lên mạng xã hội để thử xem phản ứng khán giả thế nào", Quang Lê chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng từng hết lòng nâng đỡ chàng trai bán kẹo kéo Trọng Nghĩa. Anh cho rằng mình đã bị 'Đan Nguyên đường phố' phản bội để về với Quang Lê.

Nam ca sĩ hải ngoại cũng nhấn mạnh, anh chưa từng hứa hẹn trả lương 3,5 triệu đồng, sửa mũi, chữa sẹo, đưa vào trung tâm Thúy Nga hay ký hợp đồng với Trọng Nghĩa mà chỉ nói: "Nếu Trọng Nghĩa được yêu thích, Quang Lê sẽ tiếp tục chỉ đường cho chàng trai bán kẹo kéo thành công hơn".

Sau đó một thời gian, Quang Lê nhận được tin nhắn của Trọng Nghĩa cho biết được Đàm Vĩnh Hưng đỡ đầu, giới thiệu lên sân khấu ca hát. Khi nhận được tin nhắn này, Quang Lê cảm thấy vui mừng cho Trọng Nghĩa. Anh đã hồi âm lại với cậu bé bán kẹo kéo rằng: "Ai có tình cảm, thương mến em thì em cứ nhận".

Quang Lê cho rằng, lý do Đàm Vĩnh Hưng hiểu lầm vì hôm 6/6, anh có gặp Mr Đàm trong một sự kiện và hứa sẽ đến sân khấu 126 để ủng hộ một chương trình do đàn anh tổ chức, có sự tham gia của Trọng Nghĩa. Tuy nhiên, sau đó do bận bịu nên Quang Lê không đến được.

"Có lẽ, chính sự lỗi hẹn và không kịp nói rõ này đã thành 'giọt nước' làm tràn ly hiểu lầm giữa tôi và anh Đàm Vĩnh Hưng. Thực tế, đến giờ phút này, tôi chưa ký kết hợp đồng nào với Trọng Nghĩa cả", Quang Lê cho biết.

Trung Nguyễn